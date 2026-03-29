Iznenadićete se: Evo zašto vam se ista osoba stalno pojavljuje u snovima

Snovi često mogu biti neobični, zbunjujući i puni simbolike. Bilo da sanjate nekoga koga jedva poznajete, voljenu osobu ili se isti san stalno ponavlja, nije uvek lako razumeti njihovo značenje.

Ipak, stručnjaci za snove vjeruju da se kroz snove može otkriti mnogo toga o našim emocijama i unutrašnjem stanju.

Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

Prema stručnjaku za snove Lauri Lovenberg, značenje zavisi od toga ko je ta osoba i kakav odnos imate sa njom u stvarnom životu.

Ako sanjate nekoga ko je često prisutan u vašoj svakodnevici, poput partnera, d‌jeteta ili bliske osobe, to može značiti da vaš um pokušava da obradi ili riješi neki aspekt tog odnosa, piše Super Žena.

-Svrha snova je najčešće rešavanje problema – objašnjava Lovenberg. Drugim riječima, ako vam se određena osoba stalno pojavljuje u snovima, moguće je da postoji nešto što pokušavate da razumijete, razjasnite ili emocionalno obradite.

Da li to znači da nešto nije u redu?

Ne nužno. Sanjanje voljenih osoba ne mora imati negativno značenje. Naprotiv, često ukazuje na dublju potrebu da bolje razumijete odnos ili emocije koje imate prema toj osobi.

Stručnjak za snove Lesli Elis ističe da posebno treba obratiti pažnju na snove koji se ponavljaju, jer oni mogu nositi važnu poruku iz podsvijesti.

Snovi nisu doslovni već simbolični

Jedna od najvažnijih stvari koju treba imati na umu jeste da snovi nisu racionalni niti linearni.

Oni su emotivni, simbolični i često metaforični.

Zato stručnjaci savjetuju da snove ne tumačite bukvalno, već da pokušate da razumijete šta određena osoba ili situacija predstavlja u vašem životu.