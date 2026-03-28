Ovo će vas šokirati: Evo zbog čega vam konobar uz kafu donese čašu vode

ATV

28.03.2026

21:53

Znate li zašto se u kafićima služi i čaša vode uz kafu, iako je niste naručili? Nije za piće, a razlog će iznenaditi mnoge.

U većini krajeva danas se uz šoljicu kafe služi i čaša hladne vode. Znate li zašto je to tako?

U kafićima se uz kafu obično služi i čaša vode, a evo i zašto.

Iako se "ležerno ispijanje kafe" pojavilo u 16. vijeku, koje su Turci i Grci odmah prihvatili, u zapadnoj Evropi ovaj ritual nastao je mnogo kasnije, krajem 19. vijeka.

Ono što je interesantno, to je da čaša vode koja se dobija uz kafu nije bila namijenjena da se pije. U to vrijeme, mnogobrojne dame su se žalile da imaju poteškoća sa kašičicom koja služi za šećer i miješanje kafe.

Nije im se dopadalo to što kašičicu uprljaju pjenom, a potom takvu moraju da je stave na rub tacne. Mnogi su tada taj potez shvatali nekulturnim i nimalo elegantnim, pa su ugostitelji uveli čašu vode koja se dobija uz kafu. Njena svrha je bila da gosti mogu da isperu prljavu kašičicu, a tek onda je spuste na tacnu.

U prvi mah, čaša vode se koristila za odlaganje prljave kašičice, ali je ovaj ritual promijenio značenje od 1873. godine, kada su se uvodili prvi vodovodni gradski sistemi, iz planinskih izvora. Tada su kafedžije htjele da pokažu da svoja pića pripremaju sa kristalno čistom izvorskom vodom.

Danas, kada dobijete čašu vode uz kafu, to se smatra dobrim manirom. Mnogobrojne kafane i restorani u svijetu su ga usvojili, ali činjenica je da postoje mjesta gd‌je je nećete dobiti bez naglašavanja, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

