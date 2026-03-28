Jedan znak proživljava pakao u naredne dvije sedmice

Retrogradni Merkur u Ribama trajao je od 26. februara do 20. marta. Međutim, završetak retrogradnog kretanja ne znači trenutni kraj muka, sada dolazi postretrogradni period, koji često donosi dodatnu konfuziju.

Period retrogradnog Merkura donosi poznate probleme, nesporazume, kašnjenja, tehničke komplikacije.

Hronika Iznajmio automobil i nije vratio, ne javlja se na pozive

Iako mnogi misle da se nakon završetka retrogradnog tranzita sve vraća u normalu, astrologija upozorava da još nije kraj. Slijede dvije nedjelje postretrogradne sjenke, kada se stari problemi mogu ponovo pojaviti.

Šta je postretrogradna sjenka?

Postretrogradna sjenka označava vrijeme kada Merkur već ide direktno, ali još prolazi kroz stepene koje je "prešao" dok je bio retrogradan. U praksi, stari problemi i nesporazumi mogu se ponovo pojaviti, razjasniti ili privremeno zakomplikovati situaciju.

Ovaj period obično traje oko dvije nedjelje, a energija je i dalje nestabilna, posebno u komunikaciji, ugovorima, papirologiji i donošenju važnih odluka.

Region Američki nosač aviona uplovio u luku blizu BiH

Greške nastale tokom retrogradnog Merkura mogu se sada raspetljavati, ali i dalje postoji rizik od pogrešnih procjena, brzopletih odluka i konfuzije. Strpljenje i oprez i dalje su ključni.

Ko će najviše osjetiti posljedice?

Ribe će najviše biti pogođene postretrogradnom sjenkom.

Budući da je retrogradni Merkur bio u ovom znaku, one će najduže osjećati posljedice, emotivnu konfuziju, vraćanje starih dilema, nerazjašnjene odnose i nejasne poruke iz prošlosti.

Ribe mogu osjećati i unutrašnju zbunjenost, kao i teškoće u izražavanju misli, dok ih okolina možda pogrešno razumije.

U ovom periodu važno je da ne donose nagle odluke, posebno kada je riječ o ljubavi, poslu ili finansijama.

Koliko će trajati efekti?

Postretrogradna sjenka Merkura traje još oko dvije nedjelje, ali za Ribe efekti mogu biti produženi dok se sve situacije započete tokom retrogradnog Merkura potpuno ne razriješe.

Tek tada dolazi olakšanje i stabilnija energija.

Do tada, savjet je jasan - strpljenje, pažljivo biranje riječi i polako, bez forsiranja, jer lekcije retrogradnog Merkura još uvijek traju, piše "Informer".