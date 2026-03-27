Za ove znakove će 31. mart biti sudbonosan

Sam kraj marta 2026. donosi snažan energetski zaokret - nakon turbulentnog perioda punog preispitivanja, mnogi će konačno osjetiti olakšanje.

Astrološki gledano, završnica mjeseca aktivira teme novih početaka, zatvaranja starih poglavlja i donošenja važnih odluka koje se više ne mogu odlagati.

Međutim, za dva horoskopska znaka, 31. mart može biti dan koji mijenja sve.

Djevica

Za Djevice, kraj mjeseca donosi kulminaciju svega što se skupljalo sedmicama. Tokom marta su već bile suočene sa temama odnosa, povjerenja i ličnih granica, a sada dolazi trenutak kada više nema bježanja od realnosti. Kraj marta ovom znaku može donijeti raskid ili redefinisanje odnosa, iznenadno razočaranje u blisku osobu, ali i veliko lično oslobađanje.

Ovo je trenutak kada Djevica konačno prestaje da "krpi tuđe probleme" i počinje da stavlja sebe na prvo mjesto.

Poruka dana: Ne moraš više da nosiš ono što nije tvoje.

Lav

Lavovi ulaze u posljednje dane marta sa jakim unutrašnjim pritiskom. Tokom mjeseca su davali mnogo – emocije, energiju, podršku – ali nisu uvijek dobijali isto zauzvrat.

Upravo 31. mart im donosi važan razgovor ili suočavanje, prekid toksičnog odnosa ili odluku da više ne pristaje na minimum. Ovo je dan kada Lav prestaje da ćuti i konačno kaže ono što dugo drži u sebi.

Poruka dana: Tvoja vrijednost nije nešto što treba dokazivati.

Kraj mjeseca nosi energiju zatvaranja ciklusa i pripreme za novi početak, posebno nakon jakih planetarnih pomjeranja tokom marta.

To znači:

ono što je započeto početkom mjeseca sada dolazi do vrhunca

odluke više ne mogu da čekaju

istina izlazi na vidjelo

Ako ste Djevica ili Lav, 31. mart može biti dan koji ruši iluzije, postavlja granice i mijenja tok narednih mjeseci.

Nije nužno lak, ali je ključan za lični rast, prenosi Ona.rs.