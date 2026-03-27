Nevjerovatan snimak iz Dubaija: Grom udario u najvišu zgradu na svijetu

27.03.2026
Strašno nevrijeme pogodilo je u toku noći četvrtka na petak Dubai, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a grom je udario direktno u najvišu zgradu na svijetu - Burdž Kalifu. Na društvenim mrežama se ubrzo pojavio i snimak nevremena i udar groma u najvišu zgradu na svijetu.
Snažna oluja koja je pogodila Dubai je izazvala velike probleme u saobraćaju. Brojne ulice su poplavljene zbog čega je apelovano na stanovništvo da voze pažljivo i da ne idu na put bez prijeke potrebe.
Građani su upozoreni da ne idu na plaže zbog grmljavine i njene snage na otvorenom prostoru pored vode. Takođe, građanima je rečeno da se drže van područja koja su sklona poplavama i planinskih regija, prenosi Mondo.
Zgrada Burdž Kalifa je visoka 767 metara i ima 163 sprata. Otvorena je 2010. godine i od tada važi za najvišu zgradu na svijetu.
#Lightning hitting the top of the Burj Khalifa, #Dubai, UAE this evening as severe thunderstorms affect the city! #Thunderstorm ⚡️⚡️— Dr. Bu Abdullah (@Dr_BuAbdullah) March 26, 2026
