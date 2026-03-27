Iran povukao neočekivan potez

27.03.2026
Od početka sukoba na Bliskom istoku, Iran bilježi nagli rast korišćenja kriptovaluta, koje se, prema ocjeni stručnjaka, koriste za zaobilaženje međunarodnih sankcija i zaštitu imovine od inflacije.
Analitičari navode da su digitalne valute postale i finansijsko utočište za građane pogođene ekonomskom krizom.
U periodu od 28. februara do 2. marta, iz iranskih kripto-mjenjačnica povučeno je više od 10 miliona dolara, dok je do 5. marta skoro trećina tog novca prebačena na strane platforme.
Stručnjaci ocjenjuju da se dio ovog odliva može objasniti željom građana da zaštite svoju ušteđevinu, ali i da obim transakcija ukazuje na moguće učešće struktura bliskih vlastima.
"Ovakvi potezi vjerovatno su motivisani strahom od novih sankcija ili sajber napada", navode analitičari.
Podsjeća se i da je u junu 2025. godine, tokom prethodne eskalacije sukoba, iranska kripto-platforma Nobiteks pretrpjela hakerski napad, u kojem je izgubljeno oko 90 miliona dolara.
