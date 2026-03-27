Iran povukao neočekivan potez

Od početka sukoba na Bliskom istoku, Iran bilježi nagli rast korišćenja kriptovaluta, koje se, prema ocjeni stručnjaka, koriste za zaobilaženje međunarodnih sankcija i zaštitu imovine od inflacije.

Analitičari navode da su digitalne valute postale i finansijsko utočište za građane pogođene ekonomskom krizom.

U periodu od 28. februara do 2. marta, iz iranskih kripto-mjenjačnica povučeno je više od 10 miliona dolara, dok je do 5. marta skoro trećina tog novca prebačena na strane platforme.

Svijet Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Troje djece ostalo bez majke

Stručnjaci ocjenjuju da se dio ovog odliva može objasniti željom građana da zaštite svoju ušteđevinu, ali i da obim transakcija ukazuje na moguće učešće struktura bliskih vlastima.

"Ovakvi potezi vjerovatno su motivisani strahom od novih sankcija ili sajber napada", navode analitičari.

Region Muškarac (39) poginuo u teškoj nesreći: Automobilom sletio sa puta

Podsjeća se i da je u junu 2025. godine, tokom prethodne eskalacije sukoba, iranska kripto-platforma Nobiteks pretrpjela hakerski napad, u kojem je izgubljeno oko 90 miliona dolara.