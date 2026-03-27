Vitkof: Vašington očekuje sastanak sa Teheranom do kraja sedmice

ATV

27.03.2026

21:57

Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiven Vitkof izjavio je da se Sjedinjene Države nadaju da će sastanci sa predstavnicima Irana biti održani do kraja sedmice.

"Mislimo da će doći do sastanaka ove sedmice. Svakako se tome nadamo", rekao je Vitkof na investicionom forumu u Majamiju.

On je istakao da SAD imaju na pregovaračkom stolu plan od 15 tačaka koji je već ranije predstavljen iranskoj strani.

"Očekujemo njihov odgovor, to bi riješilo sva sporna pitanja, uključujući obogaćivanje uranijuma, kontrolu nuklearnog materijala, skladištenje i mehanizme nadzora", rekao je Vitkof.

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Мушкарац (39) погинуо у тешкој несрећи: Аутомобилом слетио са пута

Иран повукао неочекиван потез

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Ноелија Кастиљо Рамос дјевојка умрла путем еутаназије

Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

