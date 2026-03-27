Vitkof: Vašington očekuje sastanak sa Teheranom do kraja sedmice

27.03.2026
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiven Vitkof izjavio je da se Sjedinjene Države nadaju da će sastanci sa predstavnicima Irana biti održani do kraja sedmice.
"Mislimo da će doći do sastanaka ove sedmice. Svakako se tome nadamo", rekao je Vitkof na investicionom forumu u Majamiju.
Iran povukao neočekivan potez
On je istakao da SAD imaju na pregovaračkom stolu plan od 15 tačaka koji je već ranije predstavljen iranskoj strani.
"Očekujemo njihov odgovor, to bi riješilo sva sporna pitanja, uključujući obogaćivanje uranijuma, kontrolu nuklearnog materijala, skladištenje i mehanizme nadzora", rekao je Vitkof.
