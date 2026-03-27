Gdje je trener pedofil iz Bijeljine?

Dovoljno da mu se izgubi svaki trag i da ni do danas još niko ne locira Tomića, koji je osuđen na 12 godina zatvora.

Za nekoga su to samo dvije godine, za porodicu žrtve su to dvije godine agonije, čekanja, neizvjesnosti i straha da li će ikada biti izveden pred lice pravde i na odsluženje kazne.

Za sve godine koliko je trajao postupak pa i poslije suočavali su se umjesto sa podrškom, upiranjem prsta u njih, izvrtanje činjenica pa čak i pokušaja miješanja politike. Sve to boli.

"Mi kao porodica i dalje želimo da vjerujemo u institucijama Republike Srpske i da će uraditi svoj posao, ali moram iskreno reći da je teško imati strpljenja nakon svega kada znate da je čovjek koji je osuđen za takvo nešto još uvijek na slobodi. I očekujemo, znači, konkretne rezultate svega toga. Ono što nas najviše boli u svemu ovome jeste da što smo kroz ove godine morali da slušamo i priče da smo mi to izmislili da bi mi nekome napako ostavili ili uzeli novca. Kao roditelj to je nešto što vas razara", kaže otac žrtve.

Za Tomićem je potpisana i međunarodna potjernica. Kontinuiranos e sprovode radnje na lociranju kažu iz PU Bijeljina.

"Za navedenim licem su raspisane dvije poternice - centralna i međunarodna u vezi sa krivičnim djelom 'Obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina'. Imajući u vidu činjenicu da je navedeno lice izbjegava izdržavanje zatvorske kazne koju mu je odredio nadležni sud i da je isti nedostupan organima gonjenja, pripadnici Policijske uprave Bijeljina kontinuirano preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju njegovog lociranja, pronalaska i lišenja slobode", kažu iz PU Bijeljina.

Žrtva i cijela porodica su morali da nauče da žive sa tim, zato još više boli pomisao da moraju da žive sa tim da on negdje slobodno hoda. To je teret koji nose svaki dan. Zato žele da pravda konačno stigne počinioca.

"Najteže je živjeti s tim da neko ko je to uradio vašem djetetu i dalje je sloboda. Mi svaki dan nosimo posljedice svega ovoga i samo želimo da se ovo završi onako kako mora i da pravda konačno ga stigne. Znamo da postoje određene aktivnosti oko njegovog lociranja i da je raspisana međunarodna potjernica, kao što sam reko, ali kad prođu dvije godine bez rezultata onda je jasno da to nije dovoljno", dodaje otac djevojčice.

Milenko Tomić osuđen je na 12 godina zbog seksualnog zlostavljanja djevojčice od 13 i po godina. Maratonsko suđenje Tomiću je diglo na noge cijeli region. Upravo zbog odugovlačenja, Tomić je pušten na slobodu, jer je u pritvoru proveo više od dvije godine a nije bio osuđen.

Da do bjekstva može doći upozoravala je i odbrana i Tužilaštvo. Od 27. marta pretprošle godine nije poznato gdje se nalazi, a dok se čeka njegovo hapšenje, čeka se i drugostepena presuda. Do nje bi, bar se nadaju , moglo doći u narednim mjesecima.