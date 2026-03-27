Velika promjena na novčanici dolara: Tramp je prvi predsjednik u istoriji koji će ovo uraditi

Новчаница долара
Foto: Pexels/cottonbro studio

Potpis američkog predsjednika Donalda Trampa uskoro će se pojaviti na američkom papirnom novcu, potvrdilo je Ministarstvo finansija SAD.

Ovaj potez predstavlja prvi put u istoriji da se potpis aktuelnog predsjednika SAD nađe na zakonskom sredstvu plaćanja. Kako bi se ova promjena sprovela, potpis državnog trezora biće uklonjen prvi put još od 1861. godine, prenosi The Guardian.

Ministarstvo finansija navelo je da ovu promjenu uvodi kako bi obilježilo predstojeću 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država.

Ministar finansija Skor Besent potvrdio je ove promjene u saopštenju:

"Pod vođstvom predsjednika Donalda Trampa, nalazimo se na putu ka neviđenom ekonomskom rastu, trajnoj dominaciji dolara i fiskalnoj snazi i stabilnosti. Ne postoji snažniji način da se prepoznaju istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsjednika Donalda Trampa od američkih novčanica koje nose njegovo ime, i sasvim je prikladno da ova istorijska valuta bude izdata povodom 250. godišnjice od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država".

Prema navodima agencije Rojters, prve novčanice od 100 dolara sa potpisima Tramp i Besenta biće štampane u junu, nakon čega će uslijediti i druge novčanice u narednim mjesecima.

"Kako se približava 250. godišnjica naše velike nacije, američka valuta će nastaviti da bude simbol prosperiteta, snage i nepokolebljivog duha američkog naroda pod vođstvom predsjednika Donald Tramp“, rekao je šef američkog trezora Brendon Bič.

Ovo je najnoviji primjer Trampovog nastojanja da ostavi svoj pečat na američkim kulturnim institucijama, nakon preimenovanja Američkog instituta za mir, centra za izvođačke umjetnosti Kenedi i nove klase ratnih brodova, između ostalog.

Tramp je i ranije pokušavao da ostavi trag na američkoj valuti. Ranije ovog mjeseca, federalna komisija za umjetnost je otvorila put Kovnici novca SAD da proizvodi komemorativne zlatnike od 24 karata sa Trampovim likom.

Panel, sastavljen isključivo od članova koje je imenovao sam Tramp, odobrio je dizajn uprkos saveznom zakonu koji nalaže da živi predsjednici SAD ne mogu da se pojavljuju na kovanicama, prenosi Telegraf.rs.

