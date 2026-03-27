Šta radi porodica Prevc: Još jedan rekord na Planici, a nije Domen

27.03.2026

22:04

Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

Nika Prevc, slovenačka ski skakačica (21), postavila je ovog petka, 27. marta na Planici novi svjetski rekord.

U drugoj seriji treninga poletjela je do 242,5 metara.

Time je Prevc za čak šest i po metara popravila svoj prethodno najbolji doseg.

Prošle godine u martu ona je u Vikersundu skočila do 236 metara.

Region

Raj ispunjen mirom na svega četiri sata od nas

Brat i sestra Prevc vlasnici su svjetskih rekorda u ski skokovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici.

Brat Domen je prošle godine skočio do trenutno rekordnih 254,5 metra u muškoj konkurenciji.

Komentatori u transu, navijači oduševljeni

Slovenački komentatori nisu skrivali šok i oduševljenje Nikinim letom na domaćem tlu.

"Nikada nisam više uživala tokom karijere nego u ovom trenutku", rekla Nika Prevc.

Odmah nakon postavljenog novog rekorda rekla je da ne zna što bi dodala na sve ovo ali ipak je progovorila razdragano.

"Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osjećaj je nevjerovatan", rekla je Prevc uz rapsodiju okupljenih slovenačkih navijača.

Brat već dobio statuu, na redu je ona

Podsjećamo, kao što smo već pisali Nikin brat je dobio statuu na Planici na mjestu doskoka vrijednog svjetskog rekorda i istorije.

Čini se da će sada njemu da se pridruži još jedan član porodice.

Može li ljepše?

Više iz rubrike

Теретана

Ostali sportovi

MOK: Samo biološke žene mogu da se takmiče na olimpijskim igrama u ženskoj kategoriji

1 d

0
"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

Ostali sportovi

"Želim da osvojim zlato": Ivana Španović zna da neće biti lako, ali ima jasan cilj

2 d

0
Андрија Пећанац рукометаш Борца

Ostali sportovi

Igrač banjalučkog Borca Andrija Pećanac se probudio iz kome

3 d

0
Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.

Ostali sportovi

Istorija banjalučkog boksa u “Muzeju sporta”

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

22

50

Za ove znakove će 31. mart biti sudbonosan

22

43

Žena iz BiH osuđena zbog smrti tinejdžerke

22

40

Uhapšen čuveni Tajger Vuds

22

37

Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

