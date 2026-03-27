Šta radi porodica Prevc: Još jedan rekord na Planici, a nije Domen

Autor:ATV
27.03.2026
22:04
Komentari:0
Nika Prevc, slovenačka ski skakačica (21), postavila je ovog petka, 27. marta na Planici novi svjetski rekord.
U drugoj seriji treninga poletjela je do 242,5 metara.
Time je Prevc za čak šest i po metara popravila svoj prethodno najbolji doseg.
Prošle godine u martu ona je u Vikersundu skočila do 236 metara.
Region
Raj ispunjen mirom na svega četiri sata od nas
Brat i sestra Prevc vlasnici su svjetskih rekorda u ski skokovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici.
Brat Domen je prošle godine skočio do trenutno rekordnih 254,5 metra u muškoj konkurenciji.
Slovenački komentatori nisu skrivali šok i oduševljenje Nikinim letom na domaćem tlu.
"Nikada nisam više uživala tokom karijere nego u ovom trenutku", rekla Nika Prevc.
Odmah nakon postavljenog novog rekorda rekla je da ne zna što bi dodala na sve ovo ali ipak je progovorila razdragano.
"Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osjećaj je nevjerovatan", rekla je Prevc uz rapsodiju okupljenih slovenačkih navijača.
Niesamowita 🇸🇮Nika Prevc! 242,5 metra - nowy kobiecy rekord świata w długości skoku! #Planica #skijumpingfamily
Podsjećamo, kao što smo već pisali Nikin brat je dobio statuu na Planici na mjestu doskoka vrijednog svjetskog rekorda i istorije.
Čini se da će sada njemu da se pridruži još jedan član porodice.
Može li ljepše?
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
3 d0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu