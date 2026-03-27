Šta radi porodica Prevc: Još jedan rekord na Planici, a nije Domen

Nika Prevc, slovenačka ski skakačica (21), postavila je ovog petka, 27. marta na Planici novi svjetski rekord.

U drugoj seriji treninga poletjela je do 242,5 metara.

Time je Prevc za čak šest i po metara popravila svoj prethodno najbolji doseg.

Prošle godine u martu ona je u Vikersundu skočila do 236 metara.

Brat i sestra Prevc vlasnici su svjetskih rekorda u ski skokovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici.

Brat Domen je prošle godine skočio do trenutno rekordnih 254,5 metra u muškoj konkurenciji.

Komentatori u transu, navijači oduševljeni

Slovenački komentatori nisu skrivali šok i oduševljenje Nikinim letom na domaćem tlu.

"Nikada nisam više uživala tokom karijere nego u ovom trenutku", rekla Nika Prevc.

Odmah nakon postavljenog novog rekorda rekla je da ne zna što bi dodala na sve ovo ali ipak je progovorila razdragano.

"Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osjećaj je nevjerovatan", rekla je Prevc uz rapsodiju okupljenih slovenačkih navijača.

Brat već dobio statuu, na redu je ona

Podsjećamo, kao što smo već pisali Nikin brat je dobio statuu na Planici na mjestu doskoka vrijednog svjetskog rekorda i istorije.

Čini se da će sada njemu da se pridruži još jedan član porodice.

Može li ljepše?