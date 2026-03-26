MOK: Samo biološke žene mogu da se takmiče na olimpijskim igrama u ženskoj kategoriji

Samo biološke žene moći će da se takmiče u ženskoj kategoriji na Olimpijskim igrama, saopšteno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta /MOK/.

U saopštenju se navodi da će se pol sportista ustanoviti jednokratnim testiranjem gena.

MOK je predstavio novu politiku sa ciljem da zaštiti žensku kategoriju, u okviru inicijative da se odredi univerzalno pravilo za žene u elitnom sportu.