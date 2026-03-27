Logo
Large banner

Znate li kako su horoskopski znakovi dobili imena?

Autor:

ATV

27.03.2026

21:20

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/Damir K

Bilo da vjerujete u horoskop ili ga čitate više iz zabave, teško je odoljeti znatiželji kada su u pitanju znakovi Zodijaka i njihove osobine. Ipak, iza tih poznatih imena ne kriju se samo opisi karaktera, već i bogate priče koje potiču iz mitologije, istorije i drevnih vjerovanja.

Svaki znak nosi simboliku staru hiljadama godina, a njegovo ime često je povezano sa legendama koje su oblikovale način na koji danas gledamo na astrologiju. Upravo zato, priča o tome kako su znakovi horoskopa dobili imena, koju je objavila Instagram stranica "Poreklo reči", jednako je zanimljiva kao i tumačenja.

"Astrologija je nastala u drevnoj Mesopotamiji, u drugom milenijumu prije nove ere. U Vavilonu su kretanja Sunca, Mjeseca i planeta tumačena kao poruke bogova. Međutim, te poruke nisu bile namijenjene pojedincima, već državi i kralju. Vavilonski sveštenici bilježili su nebeske pojave i njihova značenja u zbirci glinenih ploča poznatoj kao Enuma Anu Enlil, koja sadrži oko 7.000 nebeskih znamenja.

Vavilonci su prvi podijelili nebeski pojas na 12 dijelova prateći godišnji ciklus Sunca. Tako su nastali prvi oblici zodijačkog sistema. Tek su stari Grci preuzeli ovaj sistem i dali mu oblik kakav danas poznajemo. Oni su 12 dijelova neba nazvali po sazvježđima koja se nalaze duž Sunčevog puta (ekliptike): Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Devica, Vaga, Škorpija, Strelac, Jarac, Vodolija i Ribe.

Riječ 'zodijak' dolazi od grčkog izraza zōdiakos kyklos - 'krug životinja'.

Grci nisu izmislili astrologiju, ali su joj dali imena, mitološke priče i kalendarske datume vezujući svaki znak za period u kome se Sunce nalazi u tom sazvježđu.

U antičkoj Grčkoj zvijezde su prvenstveno služile za proricanje volje bogova kroz rituale. Tek kasnije dolazi do spajanja vavilonskog tumačenja nebeskih pojava i grčke tradicije proricanja.

Ključnu ulogu imao je Klaudije Ptolemej u Aleksandriji, koji u dijelu Tetrabiblos postavlja temelje zapadne astrologije kakvu poznajemo danas. Tu se prvi put jasno razvija ideja da položaj zvezda u trenutku rođenja utiče na život pojedinca i rađa se koncept ličnog horoskopa", piše u objavi stranice "Poreklo reči".

Kako su horoskopski znakovi dobili imena?

OVAN

Sazvježđe Ovan dobilo je ime po ovnu sa zlatnim runom. Prema mitu, kraljević Friks bio je u opasnosti, pa je čudesni ovan doletjeo i ponio njega i njegovu sestru Hele preko mora. Bezbjedno stigavšu, žrtvovao je ovna Zevsu, koji ga je u znak zahvalnosti, postavio kao sazvježđe.

Osobine: energičan, hrabar, impulsivan

BIK

Sazvježđe Bik vezuje se za priču u kojoj se Zevs pretvorio u snažnog bijelog bika kako bi oteo princezu Evropu i odveo je na Krit. Bik je zatim postavljen među zvijezde.

Osobine: stabilan, snažan, postojan

BLIZANCI

Sazvježđe Blizanci predstavlja braću Kastora i Polideuka. Jedan je bio smrtan, drugi besmrtan. Kada je Kastor poginuo, drugi brat je zamolio Zevsa da dijele istu sudbinu. Zevs ih je postavio na nebo kao nerazdvojne zvijezde.

Osobine: komunikativan, prilagodljiv, dvojak

RAK

Sazvežđe Rak potiče iz mita o Heraklu. Dok se borio protiv mnogoglave Hidre, boginja Hera poslala je raka da mu smeta. Herakle ga je pobijedio, a Hera ga je postavila među zvijezde.

Osobine: zaštitnički nastrojen, emotivan, povučen

LAV

Lav predstavlja Nemejskog lava, strašno čudovište koje je Herakle savladao u svom prvom podvigu. Posle smrti, lav je postavljen na nebo.

Osobine: ponosan, snažan, vođa

DJEVICA

Djevica se najčešće povezuje s boginjom pravde Astrejom, koja je napustila Zemlju kada su ljudi postali zli i uzdigla se na nebo.

Osobine: energičan, hrabar, impulsivan

VAGA

Vaga predstavlja mjerilo pravde. U grčkoj tradiciji povezuje se s boginjom Temidom ili Astreja, koje drže vagu.

Osobine: pravedna, diplomatska, uravnotežena

ŠKORPIJA

Škorpija se vezuje za priču o lovcu Orionu. Prema mitu, škorpija ga je usmrtila, a bogovi su oboje postavili na nebo - ali tako da nikada ne izlaze zajedno.

Osobine: intenzivan, strastven, tajanstven

STRIJELAC

Strijelac prikazuje kentaura sa lukom, često poistovećenog s Hironom. On je bio najmudriji kentaur, poznat kao plemeniti učitelj, iscjelitelj i prorok.

Osobine: idealističan, filozofski nastrojen, avanturistički

JARAC

Jarac prikazuje mitsko biće koje je pola koza, pola riba. Povezuje se sa bogom Panom koji je, bežeći od čudovišta Tifona, skočio u vodu i delimično se pretvorio u ribu.

Osobine: ambiciozan, istrajan, disciplinovan

VODOLIJA

Vodolija predstavlja Ganimeda, lijepog trojanskog mladića koga je Zevs odveo na Olimp da služi kao peharnik bogova.

Osobine: humanitaran, originalan, nezavisan

RIBE

Ribe se vezuju za mit u kome su Afrodita i njen sin Eros, bežeći od čudovišta Tifona, skočili u reku i pretvorili se u dvije ribe koje su ostale povezane.

Osobine: empatičan, intuitivan, maštovit.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

