Američki vojnici žele da pređu u pravoslavlje

ATV

27.03.2026

20:32

Амерички војници желе да пређу у православље
Foto: ATV

Američki vojnici, pripadnici KFOR-a, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji, izrazili su želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji i pređu u pravoslavlje.

Episkop novobrdski Ilarion je nedavno u Manastiru Draganac primio na razgovor trojicu pripadnika američkog KFOR-a koji su u prethodnom periodu iskazali interesovanje da se bliže upoznaju sa pravoslavnom crkvom, javlja TV Hram.

Prije mjesec dana je izvršen čin oglašenja jednog od saradnika američke vojne misije na Kosovu, koji se priprema za krštenje u Manastiru Draganac.

TV Hram navodi kako je značajno je napomenuti da je primjetno interesovanje za pravoslavnu vjeru kod pripadnika američkog KFOR-a koji su tokom službe u misiji došli u neposredan kontakt sa srpskim srednjovijekovnim svetinjama na Kosovu i Metohiji.

Episkop Ilarion je na godišnjicu martovskog pogroma kosovskih Srba 17. marta služio uz Mitropolita raško- prizrenskog Teodosija parastos u manastiru Gračanica, da bi potom u Domu kulture Gračanica otvorio izložbu slika i prenio prisutnima blagoslov i molitvene pozdrave patrijarha srpskog Porfirija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

2 h

0
Супружници Тодоровић добили тројке, сад имају пет кћерки

Porodica

Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

2 h

0
Ноелија Кастиљо Рамос дјевојка умрла путем еутаназије

Svijet

Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

3 h

0
Новак Ђоковић запјевао на улици

Tenis

Novak Đoković napravio pravi haos nasred ulice

3 h

0

Više iz rubrike

Породица се потресним ријечима опрашта од храброг оца: Улетио у ватру да спаси кћерку

Srbija

Porodica se potresnim riječima oprašta od hrabrog oca: Uletio u vatru da spasi kćerku

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Dekan Filozofskog fakulteta na saslušanju povodom smrti studentkinje

5 h

0
Ruža cvijet

Srbija

Mala Valentina (2) izgubila životnu bitku: ''Otišla tamo gdje nema bola''

6 h

0
Водитељ Пинка

Srbija

Hitno operisan voditelj Pinka

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

22

50

Za ove znakove će 31. mart biti sudbonosan

22

43

Žena iz BiH osuđena zbog smrti tinejdžerke

22

40

Uhapšen čuveni Tajger Vuds

22

37

Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

