Američki vojnici žele da pređu u pravoslavlje

Američki vojnici, pripadnici KFOR-a, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji, izrazili su želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji i pređu u pravoslavlje.

Episkop novobrdski Ilarion je nedavno u Manastiru Draganac primio na razgovor trojicu pripadnika američkog KFOR-a koji su u prethodnom periodu iskazali interesovanje da se bliže upoznaju sa pravoslavnom crkvom, javlja TV Hram.

Prije mjesec dana je izvršen čin oglašenja jednog od saradnika američke vojne misije na Kosovu, koji se priprema za krštenje u Manastiru Draganac.

TV Hram navodi kako je značajno je napomenuti da je primjetno interesovanje za pravoslavnu vjeru kod pripadnika američkog KFOR-a koji su tokom službe u misiji došli u neposredan kontakt sa srpskim srednjovijekovnim svetinjama na Kosovu i Metohiji.

Episkop Ilarion je na godišnjicu martovskog pogroma kosovskih Srba 17. marta služio uz Mitropolita raško- prizrenskog Teodosija parastos u manastiru Gračanica, da bi potom u Domu kulture Gračanica otvorio izložbu slika i prenio prisutnima blagoslov i molitvene pozdrave patrijarha srpskog Porfirija.