Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

27.03.2026
20:12
Loto rezultati 25. kola, koje je izvučeno 27. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 13, 16, 23, 6, 29, 28, 37. Loto sedmica u iznosu od 10.000.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 10.000.000 KM izvučeni su brojevi:
6, 13, 16, 23, 28, 29, 37
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.150.000 KM izvučeni su brojevi:
8, 9, 17, 20, 31, 35, 37
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 25. kolu iznosila je 550.000 KM, izvučeni su brojevi:
5 0 5 8 6 0
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
