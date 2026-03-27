Logo
Large banner

U ponedjeljak počinje Cvjetna nedjelja: Jedan običaj se posebno odnosi na žene koje žele da zatrudne

Autor:

ATV

27.03.2026

17:52

Komentari:

0
У понедјељак почиње Цвјетна недјеља: Један обичај се посебно односи на жене које желе да затрудне

U ponedjeljak ulazimo u šestu sedmicu Vaskršnjeg posta – Cvjetnu nedjelju, koja po značaju i simbolici zauzima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru.

Cvjetna nedjelja nosi duboko duhovno značenje, jer nas uvodi u najsvetiji dio posta – Strasnu sedmicu, kada se obilježavaju dani Hristovog stradanja pred Vaskrs.

Šta je Cvjetna nedjelja?

Cvjetna nedjelja ili Nedjelja Cvijeti slavi se u znak sjećanja na Hristov svečani ulazak u Jerusalim, kada su ga narod i djeca dočekali mašući grančicama palmi, cvijećem i poklicima: "Osana Sinu Davidovom!" U našim krajevima vjernici tog dana u crkvu donose grančice vrbe, koje simbolično zamjenjuju palmine, a koje se osvećuju i čuvaju u domovima tokom cijele godine – kao blagoslov i zaštita.

Običaji i vjerovanja za Cvjetnu nedjelju

Kako slavimo pobjedonosni ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, vjeruje se da ovaj događaj donosi mir i blagostanje, kako duhovno, tako i materijalno.

U nekim krajevima vjeruje se da grančice vrbe donose dobro zdravlje, a žene koje žele da zatrudne nadaju se da će im osvećene grančice pomoći da ostvare svoju želju. Zbog toga su ih često nosile sa sobom ili ih stavljale pod jastuk.

Cvjetna nedjelja je smatrana i danom za novi početak. Vjerovalo se da je to trenutak kada novi poslovi i planovi mogu biti uspješni, jer ulazak Hrista u Jerusalim označava početak nečega velikog i svetog.

Iako je Cvjetna nedjelja praznik radosti i svečanosti, ona nije izuzetak od posta, već se poštuje uz olakšanu ishranu – dozvoljena je riba. Ovo pravilo važi i za Lazarevu subotu, dan prije Cvijeti, kada se takođe dozvoljava konzumacija ribe, vina i ulja, što je ujedno i prva olakšica poslije dugih pet sedmica strogog posta.

Zato svi koji poste treba da obrate pažnju: iako se praznik dočekuje radosno, on i dalje pripada postu, pa se trpeza mora uskladiti s pravilima.

Na Cvijeti je običaj da se djeca i odrasli kite cvijećem i grančicama, da se unosi vrbovo granje u kuću, često i stavlja za ikonu. Vjeruje se da ono čuva dom od bolesti i nesreće. Takođe, ovaj praznik simbolizuje pobjedonosni ulazak dobra nad zlom, života nad smrću – kao uvod u Vaskrsenje.

U duhovnom smislu, Cvjetna nedjelja nas poziva na pročišćenje misli, smirenje, milost i pokajanje, kao pripremu za najvažniji hrišćanski praznik – Vaskrs.

(Srbija Danas)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

Vaskršnji post

cvijeti

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Анђела и Антонио вјенчање

Region

Filmska priča iz bolnice: Anđela i Antonio se upoznali na liječenju, na kraju se vjenčali

2 h

0
Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ

Hronika

Hitna i policija na terenu: Novi udes u BiH

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Dekan Filozofskog fakulteta na saslušanju povodom smrti studentkinje

3 h

0
Ђокић с радницима Нове Љубије

Republika Srpska

Radnici "Nove Ljubije" nastavljaju štrajk

3 h

0

Više iz rubrike

Киша

Društvo

Sutra još obilnije padavine

5 h

0
М: тел телефони

Društvo

Lojalnost koja se isplati: m:tel korisnici sada još lakše do novog telefona

5 h

1
Вода ријека

Društvo

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

7 h

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај

Društvo

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne za saobraćaj

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Ovo oboljenje je najčešći uzrok srčanog i moždanog udara

20

12

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

20

11

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

20

10

Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

20

00

Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner