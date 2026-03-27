U ponedjeljak počinje Cvjetna nedjelja: Jedan običaj se posebno odnosi na žene koje žele da zatrudne

U ponedjeljak ulazimo u šestu sedmicu Vaskršnjeg posta – Cvjetnu nedjelju, koja po značaju i simbolici zauzima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru.

Cvjetna nedjelja nosi duboko duhovno značenje, jer nas uvodi u najsvetiji dio posta – Strasnu sedmicu, kada se obilježavaju dani Hristovog stradanja pred Vaskrs.

Banja Luka Banjalučani počeli masovno da kupuju jedan predmet

Šta je Cvjetna nedjelja?

Cvjetna nedjelja ili Nedjelja Cvijeti slavi se u znak sjećanja na Hristov svečani ulazak u Jerusalim, kada su ga narod i djeca dočekali mašući grančicama palmi, cvijećem i poklicima: "Osana Sinu Davidovom!" U našim krajevima vjernici tog dana u crkvu donose grančice vrbe, koje simbolično zamjenjuju palmine, a koje se osvećuju i čuvaju u domovima tokom cijele godine – kao blagoslov i zaštita.

Običaji i vjerovanja za Cvjetnu nedjelju

Kako slavimo pobjedonosni ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, vjeruje se da ovaj događaj donosi mir i blagostanje, kako duhovno, tako i materijalno.

Region Vozio sa 4 promila alkohola u krvi, izazvao udes u centru grada

U nekim krajevima vjeruje se da grančice vrbe donose dobro zdravlje, a žene koje žele da zatrudne nadaju se da će im osvećene grančice pomoći da ostvare svoju želju. Zbog toga su ih često nosile sa sobom ili ih stavljale pod jastuk.

Cvjetna nedjelja je smatrana i danom za novi početak. Vjerovalo se da je to trenutak kada novi poslovi i planovi mogu biti uspješni, jer ulazak Hrista u Jerusalim označava početak nečega velikog i svetog.

Iako je Cvjetna nedjelja praznik radosti i svečanosti, ona nije izuzetak od posta, već se poštuje uz olakšanu ishranu – dozvoljena je riba. Ovo pravilo važi i za Lazarevu subotu, dan prije Cvijeti, kada se takođe dozvoljava konzumacija ribe, vina i ulja, što je ujedno i prva olakšica poslije dugih pet sedmica strogog posta.

Zato svi koji poste treba da obrate pažnju: iako se praznik dočekuje radosno, on i dalje pripada postu, pa se trpeza mora uskladiti s pravilima.

Svijet Agent Tajne službe upucao sam sebe dok je bio na zadatku

Na Cvijeti je običaj da se djeca i odrasli kite cvijećem i grančicama, da se unosi vrbovo granje u kuću, često i stavlja za ikonu. Vjeruje se da ono čuva dom od bolesti i nesreće. Takođe, ovaj praznik simbolizuje pobjedonosni ulazak dobra nad zlom, života nad smrću – kao uvod u Vaskrsenje.

U duhovnom smislu, Cvjetna nedjelja nas poziva na pročišćenje misli, smirenje, milost i pokajanje, kao pripremu za najvažniji hrišćanski praznik – Vaskrs.

(Srbija Danas)