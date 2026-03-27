Dekan Filozofskog fakulteta na saslušanju povodom smrti studentkinje

Dekan Filozofskog fakulteta Danjel Sinani danas popodne stigao je u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova na Novom Beogradu na saslušanje povodom smrti 25-godišnje djevojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.

Kako prenosi Informer, pored Sinanija, u MUP su došli i prodekan za nastavu, prodekan za finansije i šefica tehničke službe.

Pozivi za saslušanje zbog bezbjednosnih propusta

Policija je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako je Tanjug ranije objavio, uputila pozive za saslušanje dekanu Sinaniju, kao i nekim zaposlenima, povodom eventualnih bezbjednosnih propusta na fakultetu.

MUP je prethodno saopštio da je noćas oko 22.40 časova, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja djevojka, kako se sumnja, skočila kroz prozor i stradala na licu mjesta.

Istražni postupak i prikupljanje podataka

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva pokrenulo je istragu i naložilo Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerzitet u Beogradu od 26. marta.

Scena Poslao Seki Aleksić sliku polnog organa od 22 cm, ona mu brutalno odgovorila: ''Imam mnogo veći u kući''

Zahtjev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbjednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, saopšteno je iz tog tužilaštva.