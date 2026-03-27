Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

АТВ

27.03.2026

20:26

Коментари:

0
Један од горих сценарија који домаћици може да се догоди у кухињи је тај да се храна коју сатима спрема залијепи за тигањ. Онда слиједи мукотрпан напор да одлијепи храну, а на крају и темељно прање, јер рибање, наравно, није препоручљиво.

Скоро сви тигањи имају подлогу на унутрашњој страни, која спречава лијепљење хране у току пржења, међутим, та подлога се временом оштећује, па колико год уља да ставите храна се некако залијепи.

Срећом, и за овај проблем постоји врло једноставно рјешење.

Детаљан поступак

Прво што треба да урадите јесте да добро оперете тигањ детерџентом за прање посуђа.

Када га исперете, добро га обришите сувом, памучном крпом да не остане ни кап воде.

Тигањ затим загријте на јакој ватри, а када крене да се дими, склоните га с рингле. На дно тигања равномјерно распоредите око двије кашике соли, односно толико да со прекрије дно. Тигањ вратите на загријану ринглу, па сачекајте око један минут.

Затим, убрусом детаљно уклоните све остатке соли, а онда тигањ вратите на ринглу и сипајте уље. Када се уље загрије, тигањ је спреман за коришћење и пржење хране.

На овај начин ћете створити посебан заштитни слој на дну посуде, захваљујући ком се храна неће лијепити и загорјети, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

