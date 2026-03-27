Ovo oboljenje je najčešći uzrok srčanog i moždanog udara

Ateroskleroza je jedno od najčešćih oboljenja krvnih sudova, a prema dosadašnjim saznanjima, češće je kod osoba koje imaju povišen krvni pritisak, dijabetes i visok nivo holesterola, kao i kod pušača.

Riječ je o procesu koji se razvija postepeno, često godinama, bez izraženih simptoma u ranim fazama. Upravo zbog toga se ateroskleroza naziva i "tihim neprijateljem" zdravlja, piše stetoskop.info.

Društvo Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

Kako se razvija ateroskleroza?

Proces nastanka ateroskleroze odvija se kroz nekoliko faza.

Oštećenje endotela

Sve počinje oštećenjem endotela, odnosno unutrašnjeg zida arterije. To pokreće upalni proces i dovodi do nakupljanja bijelih krvnih zrnaca (leukocita) na tom mjestu.

Formiranje masnih naslaga

Na mjestu oštećenja potom se stvaraju masne pruge, što predstavlja prvi vidljivi znak ateroskleroze. Leukociti pokušavaju da uklone nagomilani holesterol, ali tokom tog procesa propadaju i dodatno se talože, čime se oštećenje još više pogoršava.

Porodica Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

Rast plaka i suženje arterije

S vremenom se stvara plak, koji nastaje nakupljanjem odumrlih ćelija i masnoća. Ovaj plak prekriva "kapica" sastavljena od ćelija mišićnog sloja arterije, koja ga drži na mjestu. Kako plak raste, arterija se sužava, što smanjuje protok krvi ka organima i tkivima.

Pucanje plaka i stvaranje ugruška

U najopasnijoj fazi plak puca ili erodira. Tada se narušava stabilnost krvnog suda i formira se krvni ugrušak.

Svijet Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

Ukoliko se ugrušak pokrene i zaglavi u užem delu krvnog suda, može potpuno blokirati protok krvi. Posljedica je manjak kiseonika i hranljivih materija, što dovodi do oštećenja ili odumiranja tkiva.