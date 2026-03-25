Da li je čaša vina zaista štetnija od slanine ili čipsa?

Naslovi u medijima često upozoravaju da „nijedna količina alkohola nije bezbjedna“, ali pažljiviji pogled na naučne podatke i način na koji se statistika rizika predstavlja javnosti otkriva mnogo kompleksniju priču.

Iako konzumiranje vina, kao i mnoge druge životne navike, nosi određeni rizik, on nije nužno veći od onog povezanog sa uobičajenom hranom koja je povezana sa gojaznošću, upalama i hroničnim bolestima, piše Food & Wine.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2023. godine izjavila da „nijedna količina alkohola nije bezbjedna“, zbog čega uživanje u čaši vina može izgledati kao izuzetno opasna aktivnost. Međutim, pitanje je koliki je stvarni rizik umjerenog pijenja.

Kako se rizici pogrešno predstavljaju

SZO primećuje da novinari, koji uglavnom nisu statističari, često nenamjerno preuveličavaju rizike jer ne prikazuju statističke podatke na način koji odražava stvarnu opasnost. Dr Kreina Stokli, predavačica na Univerzitetu u Adelaidi i kopredsjednica Međunarodnog naučnog foruma za istraživanje alkohola, objašnjava kako se to dešava.

„Uobičajena komunikaciona greška u epidemiologiji alkohola je preuveličavanje malih apsolutnih rizika prijavljivanjem samo relativnog rizika“, kaže Stokli. Kao primjer, on navodi hipotetičku studiju koja otkriva da redovni konzumenti alkohola imaju 10% veći rizik od raka jednjaka. „Ako je osnovni rizik za one koji ne piju 1,3 slučaja na 100 ljudi tokom života, a za one koji piju 1,43 slučaja na 100 ljudi, to predstavlja povećanje od 10%.“

Mediji će često ovo izvještavati kao vest da alkohol povećava rizik od raka za 10%, što zvuči dramatično. „Ali kada se izrazi u apsolutnim brojevima, poruka je: Vaš životni rizik bi mogao da poraste sa 1,3% na 1,43%“, objašnjava Stokli. „Obe izjave su tačne, ali jedna je smirujuća i informativna, dok druga zvuči zastrašujuće.“

Drugi zdravstveni rizici se često umanjuju

Iz raznih razloga, potencijalno ideoloških ili ekonomski motivisanih, rizik od čaše vina može se doživjeti kao veći nego, na primjer, konzumiranje ultra-prerađene hrane ili provođenje sati na društvenim mrežama. Dr Džejson Šreder, medicinski direktor i suosnivač centra Craft Body Scan, koji je specijalizovan za rano otkrivanje bolesti, tvrdi da je jedenje ultra-prerađene hrane jedna od najgorih stvari koje možemo učiniti za svoje zdravlje.

„Čak i jedna porcija ultra-prerađene hrane dnevno merljivo povećava C-reaktivni protein, ključni indikator upale u tijelu“, kaže Šroder. „Pored toga, svakodnevna konzumacija takve hrane suzbija hormone sitosti i dovodi do prekomernog unosa kalorija.“ Drugim riječima, činija žitarica za doručak ili parče pice direktno podstiču povećanje tjelesne težine i gojaznost.

Slanina nije bezopasna

Dok mnogi ljudi smatraju da je nezamislivo živjeti bez slanine, kao i bez čaše dobrog vina, zdravstvene organizacije, uključujući SZO, klasifikuju obje namirnice kao kancerogene klase 1, zajedno sa azbestom i duvanom. Dr Stokli ističe da bi ljudi trebalo da se odreknu slanine prije vina, jer ona povećava unos natrijuma, što može doprineti visokom krvnom pritisku. „Sendvič sa slaninom, čak i samo jedan ili dva komada, povećava rizik od raka i kardiometabolički rizik više nego čaša vina dnevno“, kaže ona.

Razmislite o ljutim čipsovima

Mnogi ljudi vole da jedu ljuti čips, ali ova navika može biti povezana sa skokovima šećera u krvi, oksidacijom LDL holesterola i hroničnom upalom. „Redovna konzumacija ultra-prerađenog čipsa povećava rizik od gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti mnogo više nego umjerena konzumacija vina“, kaže Stokli, dodajući da kesica čipsa uzrokuje više metaboličkih i upalnih oštećenja nego čaša vina dnevno.

Pazite na granola pločice

Granola pločice se često reklamiraju kao zdrave, bogate vlaknima i proteinima, ali stvarnost je drugačija. „Kao barijatrijski hirurg, smeta mi što moji pacijenti, u svojim nastojanjima da se zdravije hrane, postaju žrtve vešto reklamirane 'zdrave hrane' koja je sve samo ne to“, kaže dr Hektor Perez, sertifikovani barijatrijski hirurg. „Većina komercijalnih granola pločica su zapravo bombone sa boljim marketingom.“ Ove pločice, objašnjava on, obično su mješavina raznih sirupa, rafinisane ovsene kaše i biljnih ulja, a mnoge sadrže 12 do 20 grama dodatog šećera.

Provjerite prelive za salatu

Čak i ljubitelje salata može čekati neprijatno iznenađenje. Mnogi gotovi prelivi za salatu sadrže visok nivo šećera, industrijska biljna ulja bogata omega-6 masnim kiselinama koje podstiču upale i stabilizatore. „Videi sam ljude kako ponosno pripremaju obrok na bazi povrća, a zatim ga prelivaju sa 250 kalorija sojinog ulja i šećera“, kaže Perez. „Lično vjerujem da ultra-prerađena 'zdrava' hrana može biti opasnija od očigledne brze hrane jer zaobilazi naš skepticizam. Niko ne misli da je hot-dog zdrav, ali proizvod označen kao 'protein', 'prirodan' ili 'cijelo zrno' stvara lažni osjećaj sigurnosti.“

Šta je gore: vino ili društvene mreže?

Pored hrane, druge svakodnevne navike nose rizike. Prosečna osoba provodi oko dva i po sata dnevno na društvenim mrežama, a tinejdžeri skoro pet. To vrijeme može biti znatno štetnije od čaše vina uz večeru. „Intenzivno svakodnevno korišćenje društvenih mreža, definisano kao dva ili više sati dnevno, snažno je povezano sa povećanom anksioznošću, depresijom i nezadovoljstvom tijelom“, kaže dr Stokli. „Može povećati stres i poremetiti san. Rizici povezani sa društvenim mrežama daleko nadmašuju one povezane sa čašom vina.“

„Većina upozorenja o rizicima umjerene konzumacije vina proizilazi iz preuveličavanja relativnog rizika i svrstavanja svih konzumenata alkohola u istu grupu, umjesto da se posmatraju biološki efekti jedne čaše vina uz obrok“, zaključuje Stokli. „Mnoge svakodnevne navike, poput konzumiranja ultra-prerađene hrane, vođenja sedentarnog načina života i prekomerne upotrebe društvenih medija, nose daleko veće metaboličke rizike ili rizik od povreda.“

Da li je vino bez rizika?

Naravno da ne. Ali sve u svemu, čaša šampanjca bi mogla biti bolji izbor od sendviča sa slaninom, zelenom salatom i paradajzom. „Redovna konzumacija ultra-prerađene hrane povezana je sa dugoročnim zdravstvenim rizicima, uključujući srčane bolesti, dijabetes, gojaznost i određene vrste raka“, kaže Rejčel Adžmera, registrovani dijetetičar. „S druge strane, čaša vina je zapravo povezana sa nekim prednostima za zdravlje srca, zahvaljujući prisustvu jedinjenja poput resveratrola. Nisu pronađene nikakve koristi od svakodnevne konzumacije prerađenog mesa ili hrane sa visokim sadržajem dodatog šećera.“

Problem nastaje kada umjerena konzumacija postane prekomerna. „Umjerenom konzumacijom se smatra do jednog pića dnevno za žene i do dva pića dnevno za muškarce“, objašnjava Adžmera. Sve u životu nosi neki rizik, ali čini se da čaša vina, kada se konzumira umjereno uz hranu i u dobrom društvu, predstavlja zdravicu za milenijume tradicije, ljudske povezanosti i zadovoljstva, a ne samo statistički rizik.

(indeks)