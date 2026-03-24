Zašto je važno u koje doba dana jedemo banane?

24.03.2026

15:02

Зашто је важно у које доба дана једемо банане?
Banane spadaju u red omiljenog voća. Dostupne su tokom cijele godine, a oni koji ih vole, konzumiraju ih ne birajući vrijeme za to. Ipak, doba dana kada uživamo u ovoj poslastici ima uticaj na to kako ova voćka djeluje na naše zdravlje.

Iako ne postoji idealno vrijeme za konzumiranje banana, koje su bogate vlaknima, kalijumom i antioksidansima, ovo voće različito utiče na naš organizam, u zavisnosti od toga kada ga jedemo.

Ako jedete banane ujutru

Započnete li dan bananom, obezbijedićete brz izvor energije nakon noćnog posta. Srednja banana sadrži oko 90 kalorija i skoro 27 grama ugljenih hidrata i prirodnih šećera. Vlakna, a posebno skrob u manje zrelim bananama, podstiču osjećaj sitosti i pomažu u kontroli apetita tokom jutra. Poboljšavaju probavu i mogu da djeluju kao prirodni antacid, tako što neutrališu želučanu kiselinu koja se nakupila preko noći.

Ako jedete banane u toku dana, poslije doručka

Mnogi ljudi tokom dana osjete pad energije, a banana može da bude jednostavno i efikasno rješenje. Ugljeni hidrati i prirodni šećeri pružaju dodatno "gorivo" da se pobijedi popodnevni umor.

S obzirom na to da je bogata vlaknima, a ima malo kalorija, povećava osjećaj sitosti i pomaže u kontroli gladi do večernjeg obroka. Doprinosi hidrataciji. Sadrži oko 75 odsto vode, a kalijum pomaže u regulaciji ravnoteže tečnosti u organizmu.

Ako jedete banane uveče

Ukoliko svoje omiljeno voće birate za večernju užinu, to može doprinijeti boljem snu. Banana je bogata triptofanom, aminokiselinom koju organizam koristi za stvaranje serotonina i melatonina, hormona koji su ključni za regulaciju raspoloženja i ciklusa spavanja. Visoki nivoi magnezijuma i vitamina B6 dodatno podstiču opuštanje.

Možete biti siti tokom noći, pa neće posezati za kasnim obrocima koji remete san. Ipak, ne preporučuje se neposredno prije odlaska u krevet jer se mogu javiti nadutost ili nagli skok šećera u krvi.

Banana je odlična užina ako vježbate

Banana je odličan izbor za užinu prije ili nakon treninga. Šećeri koji se lako vare brzo podižu nivo energije potrebne zavježbanje. Iako su dokazi o tome podijeljeni, vjeruje se da visok udio kalijuma može da pomogne u sprečavanju grčeva u mišićima.

Poslije vježbanja banana pridonosi oporavku mišića, smanjuje upale i nadoknađuje zalihe glikogena, energije koju mišići troše tokom fizičke aktivnosti, prenose Novosti Magazin.

