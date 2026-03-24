"Svirajte mi... Možda tuga prestane" Pjevačica objavila snimak Zorice Brunclik

Nakon što je prije nekoliko dana rekla da se čula sa Kemišem i da im želi svu sreću ovoga sveta, ponovo se oglasila zbog koleginice.

Zorica Marković je objavila snimak sa jednog od nastupa Zorice Brunclik, na kojem pjevačica emotivno izvodi svoj hit "Svirajte mi pesmu laganu".

Scena Kum Zorice Brunclik otkrio u kakvom je stanju pjevačica: ''Mnogo je ozbiljna stvar''

Stihovi pjesme koji glase: "Svirajte mi sve dok ne svane, možda ova tuga prestane", u ovom trenutku nose posebnu težinu.

Uz ovaj dirljiv video, Zorica Marković je postavila emotikone srca, kao i emotikone spojenih ruku koji simbolizuju molitvu, jasno dajući do znanja da je mislima neprestano uz koleginicu koja prolazi kroz težak period.

Podsjetimo, čitava estrada i javnost duboko su zabrinuti nakon vijesti da je Zorica Brunclik operisana. Ona se već neko vrijeme ne pojavljuje na snimanjima "Pinkovih zvezda", gde je inače stalni član stručnog žirija.

Scena Pjevač otkrio nove informacije o stanju Zorice Brunclik

Zorica Marković je ranije otkrila da je neprestano u kontaktu sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, pokušavajući da sazna detalje o stanju svoje prijateljice.

- Nisam znala ništa sve dok je nije mijenjao u žiriju. Kada sam čula, zvala sam ga i pisala mu da brinem. Rekao je da će se javiti... Zvaću ga opet da mi kaže šta je i šta se dešava. Mnogo se sekiram i muči me to što ne znam šta je sa Zoricom - izjavila je nedavno Markovićeva, i dodala:

- Molim se Bogu da bude dobro. Želim joj isto kao i sebi. Meni je generalno mojih kolega žao. Ljudi ne znaju koliko je naš posao naporan.

