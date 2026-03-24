"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

ATV

24.03.2026

12:33

Društvenim mrežama proširio se isječak iz nove srpske komedije "Sportsko srce" u kojem Macura, kojeg igra Mima Karadžić, gleda utakmicu hrvatske reprezentacije i komentariše Luku Modrića.

"Vidiš ovog, malog, ovog Luku. Moja mati i njegova mati radile su u fabrici tekstila u Obrovcu. Kad se Luka rodio, moja mati je nosila darove, a njegov ujak je došao kod mene. Ja sam tad igrao fudbal i rekao mi je: ‘Ovaj mali će da igra bolje od tebe’. I vidi sada, ova mrva mesa, kako đuska fudbal", govori Macura.

"Čekaj, čekaj... Luka je naš?", pitao lik kojeg tumači Aleksandar Đurica, a Macura odgovara: "50 posto".

@artvista_filmovi Modrić i Macura — dva čoveka sportskog srca! ❤️ Kad igraju komšije, zna se za koga se navija 😉 Macura se dugo spremao za sudbonosni susret sa budućim zetom 👇 Kako je taj sudar svetova prošao, pogledaj SAMO U BIOSKOPIMA — film “SPORTSKO SRCE”! 🍿 U glavnim ulogama: Mima Karadžić, Nina Nešković, Nela Mihailović, Aleksandar Đurica, Nikola Šurbanović, Nataša Ninković 🙌 #sportskosrce #domacifilmovi #filmovi #bioskop #mimakaradzic ♬ original sound - Art Vista

U središtu radnje nalazi se ljubavna priča između Maje i Pavla.

Majin otac Macura, vlasnik zemunske pečenjare, predstavlja tipičan primjer lokalnog, tradicionalnog mentaliteta, dok Pavle dolazi iz sasvim drugačijeg, urbanijeg miljea. Njihov susret, naročito tokom porodičnog ručka koji bi trebalo da ostavi dobar utisak, pretvara se u niz komičnih, ali i napetih situacija.

U komentarima uz članak na portalu Index.hr, mogu se pročitati komentari oko "svojatanja" Luke Modrića, spominjanje sukoba devedesetih, ali i konstatacija da je tada "Đoković pedeset odsto naš"

