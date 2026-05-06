Tramp: Ako Iran prihvati uslove, sukob će biti okončan, u suprotnom - bombardovanje

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas, 6. maja, da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Ormuski moreuz otvoren za sve, dok bi u suprotnom uslijedilo bombardovanje intenzivnije nego ranije.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da ispuni ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendarni ‘Epski bijes’ bio bi okončan, a veoma efikasna blokada omogućila bi da Ormuski moreuz bude otvoren za sve, uključujući Iran", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Istakao je da će, ukoliko Iran ne pristane, početi bombardovanje i da će, nažalost, ono biti na mnogo višem nivou i intenzivnije nego ranije, prenosi Tan‌jug.

Kako je ranije danas objavio Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa pregovorima, SAD i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao označiti kraj aktuelnog sukoba i otvoriti put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 časova, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocjenjuju da su dvije strane najbliže sporazumu od početka sukoba.

Predloženi memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Takođe bi predviđao ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Kako je navedeno, dokument bi proglasio kraj neprijateljstava i pokrenuo tridesetodnevni period pregovora o sveobuhvatnom sporazumu, koji bi obuhvatio nuklearna ograničenja, slobodu plovidbe i ekonomske mjere.

Kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Islamabad i Ženeva.

Američki zvaničnici navode da bi tokom tog perioda postepeno bile ukidane iranske restrikcije na plovidbu, kao i američke pomorske mjere, uz mogućnost njihovog ponovnog uvođenja ukoliko pregovori propadnu.

Ključno pitanje u pregovorima ostaje trajanje moratorijuma na obogaćivanje uranijuma.

Izvori navode da SAD traže period do 20 godina, dok Iran predlaže pet godina, uz kompromisna rješenja u rasponu od 12 do 15 godina.

Nakon isteka tog perioda, Iranu bi moglo biti dozvoljeno obogaćivanje na niskom nivou.

Prema prijedlogu, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole.

Razmatra se i mogućnost da se visoko obogaćeni uranijum izmjesti iz zemlje, što je jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.

Američka administracija procjenjuje da postoje pod‌jele unutar iranskog rukovodstva koje bi mogle otežati postizanje konačnog dogovora, dok dio američkih zvaničnika ostaje skeptičan prema ishodu pregovora.

Odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da odustane od planirane vojne operacije u Ormuskom moreuzu, prema navodima izvora, povezana je sa napretkom u pregovorima i nastojanjem da se očuva krhko primirje.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je riječ o složenom i tehnički zahtjevnom procesu, naglašavajući potrebu za jasnim diplomatskim okvirom, ali je istovremeno izrazio sumnju u spremnost iranskog rukovodstva da postigne dogovor.