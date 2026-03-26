Sok od ove biljke je spas za srce

Istraživanja upućuju na to da čaša soka od cvekle dnevno može povoljno djelovati na povišen krvni pritisak i kod nekih ljudi pomoći da se snizi.

Stanje povišenog krvnog pritiska, hipertenzija, često se naziva tihim ubicom jer uglavnom ne izaziva jasne simptome. British Heart Foundation upozorava da mnogi za povišen pritisak saznaju tek nakon ozbiljnog zdravstvenog događaja poput srčanog ili moždanog udara.

Povišen krvni pritisak može oštetiti zidove arterija, povećati rizik od koronarne bolesti srca i moždanog udara, a s vremenom može opteretiti i srčani mišić i doprinijeti srčanoj slabosti.

Kako sok od cvekle djeluje na krvni pritisak?

Prema naučnicima i kardiolozima, čaša soka od cvekle dnevno mogla bi pomoći u prirodnom snižavanju povišenog krvnog pritiska kao dio zdravog načina života koji uključuje uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost. Ipak, sok od cvekle nije zamjena za lijekove, niti za savjet ljekara. Istraživači navode da može biti jednostavan dodatak svakodnevnoj rutini za očuvanje zdravlja srca, ali ne i samostalno rješenje.

Ključnu ulogu imaju prirodni nitrati iz cvekle, koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska. Nakon unosa u organizam, nitrati se pretvaraju u azot-monoksid, a on pomaže opuštanju i širenju krvnih sudova u procesu koji se naziva vazodilatacija. Istraživanja pokazuju da sok od cvekle može sniziti krvni pritisak, iako se efekat razlikuje od studije do studije. Osim cvekle, nitratima su bogate i druge namirnice, uključujući špinat, celer, kelj, zelenu salatu i drugo povrće.

Istraživanja takođe upućuju na to da redovna konzumacija soka od cvekle može pomoći u kontroli krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom. Neka istraživanja pokazala su i da može poboljšati snabdijevanje mišića kiseonikom i doprinijeti većoj izdržljivosti. Sok od cvekle je ujedno izvor kalijuma, vitamina C i antioksidansa.

Šta pokazuju studije?

Studija naučnika sa Univerziteta Kvin Meri iz Londona (Queen Mary University of London) pokazala je da su pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom koji su svakodnevno pili 250 mililitara soka od cvekle zabilježili pad krvnog pritiska. Prema podacima univerziteta, prosječno smanjenje iznosilo je oko 8/4 mmHg, a kod mnogih je to bilo dovoljno da se pritisak vrati u normalniji opseg.

Istraživači taj efekat pripisuju visokom nivou anorganskog nitrata u cvekli i drugom lisnatom zelenom povrću poput zelene salate i kupusa. Važnost tih nalaza dodatno je naglašena podatkom iz istog istraživanja da porast krvnog pritiska od 2 mmHg povećava rizik od smrti od srčanih bolesti za sedam posto, a od moždanog udara za 10 posto, prenosi B92zdra.

Studija je takođe pokazala da su efekti bili najizraženiji tri do šest sati nakon konzumacije, ali su ostali vidljivi i nakon 24 sata. Kada su učesnici prestali da piju sok, krvni pritisak se vratio na prethodne vrijednosti. U istraživanju nisu zabilježene značajne nuspojave, osim što urin može poprimiti ružičastu ili crvenkastu boju.