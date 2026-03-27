Za ove znakove slijedi 6 godina ludačke sreće: Pretvoriće u zlato sve što dotaknu

27.03.2026

16:25

За ове знакове слиједи 6 година лудачке среће: Претвориће у злато све што дотакну
Foto: Pixabay / Vika_Glitter

U narednih šest godina doći će do značajnih promjena povezanih sa kretanjem glavnih planeta. Tokom ciklusa, koji je počeo nedavno i trajaće sve do kraja 2032, mnogi će morati da preispitaju svoje prioritete i usude se da dostignu nove visine, kaže astrološka prognoza. Međutim, ova dva znaka ne moraju da brinu.

Sreća će biti njihovo drugo ime, i to sve do kraja 2032. godine! Sve što su željeli i planirali izbiće u prvi plan sa mogućnošću da se konačno ostvari i donese više nego dobre rezultate. Uz splet srećnih okolnosti i zvjezdanih konfiguracija, ova dva znaka napredovaće punom parom, i sve što dotaknu pretvaraće se u zlato. Ipak, ne treba smetnuti s uma jednu stvar – lijepe stvari će se dešavati samo ako se budu dovoljno potrudili, kažu astrolozi.

Ovan: Vrijeme akcije i prosperiteta

Ovan je već osjetio da se bliži period kada će spoljašnje okolnosti biti izuzetno povoljne za njega. Mars, vladar ovog znaka, formira harmonične aspekte sa Jupiterom i hvata zamah, pa napravite dobru strategiju jer će do 2028. godine svaki poduhvat imati velike šanse za uspjeh. Prethodni napori konačno počinju da donose plodove.

Nalet energije donosi mogućnost da se bavite velikim i odgovornim zadacima, ali je važno da vas ne ometa previše onih malih. U 2030. godini mogući su značajni događaji u društvenoj sferi: priznanje dostignuća, zanimljive ponude, dostizanje novih profesionalnih nivoa. Glavno je održati taj zamah i mudro koristiti prilike koje će se ukazati.

Bik: Intuicija na djelu i povoljne slučajnosti

Do proljeća 2027. godine Bik će biti pod uticajem Neptuna, stvarajući auru srećnih okolnosti. Tokom ovog perioda preporučuje se da se više oslanjate na svoju intuiciju, jer će postati pouzdan vodič u donošenju odluka.

Finansijski dobici mogu biti povezani sa kreativnim izražavanjem, hobijima ili neočekivanim okolnostima. Ukazaće se i brojne povoljne prilike. Poslije 2027. naglasak se pomjera: ono što je stiglo na talasu inspiracije zahtijevaće strukturiranje i jačanje. Cilj ove faze je stvaranje čvrstih temelja za budućnost, prenosi Žena Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

