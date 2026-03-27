Због снијега у прекиду саобраћај на овим дионицама

АТВ

27.03.2026

20:54

Снијег у Херцеговини
Фото: Facebook/Screenshot

Због снијега на коловозу у прекиду је саобраћај на магистралним путевима Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед и Зворник-Тузла преко превоја Црни врх, саопштено је вечерас из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Због већег одрона, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Лопаре, на дионици Тобут-Вукосавци код каменолома.

На осталим путевима у Републици Српској саобраћај се одвија отежано или успорено, а из АМС посебну пажњу скрећу на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја.

Осим одрона, постоји опасност и од обрушавања дрвећа или грана на коловоз, па је неопходна максимално опрезна вожња, уз обавезно посједовање зимске опреме.

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Брод, Костајница, Свилај, Велика Кладуша и Орашје појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, а на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

