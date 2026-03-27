Kako će tačno građani dobiti povrat novca za gorivo

Prethodnih dana ogromnu pažnju privukla je ideja Vlade Republike Srpske da se građanima vrati dio novca od akciza na gorivo.

Vlada je to u petak, 27. marta, i ozvaničila te definisala na koji način će to građani moći da urade.

Objašnjeno je da neće biti nikakvih isplata po marku ili dvije, već da će to biti završeno na mjestu, odmah prilikom sipanja.

Povrat 10 feninga

Nakon sjednice premijer Minić je objasnio da se Vlada u cjelosti odrekla akciza koje se uplaćuju u budžet, čime će građani Srpske imati povrat od 10 feninga po litru goriva.

Dodao je da će građanima odmah taj novac biti vraćen, na način da im se za pomenuti iznos umanji račun.

Na taj način je "bacio u vodu" priče da će vozači morati podnositi nekakve zahtjeve i da će im pare biti uplaćivane naknadno.

"To ćemo malo usložiti na način da se građanin mora pojaviti sa ličnom kartom izdatom u Republici Srpskoj i ne može sipati gorivo ako na vozilu ima strane registracione oznake", objasnio je Minić odmah nakon sjednice Vlade.

On je istakao da će ova odluka za početak biti primjenjivana mjesec dana i da će biti praćeno njeno sprovođenje.

U narednim danima razgovor s pumpama

Najavio je da će se Vlada narednih dana obratiti benzinskim pumpama kako bi građanima na licu mjesta bili umanjeni računi, a ta sredstva će Vlada potom plaćati pumpama.

"Sa svim ovim mjerama, uz povećanje plata, Republika Srpska donosi mjere koje su najprimjerenije situaciji", rekao je Minić i dodao da se Vlada maksimalno zalaže da pomogne građanima.

Izrazio je nadu da će se sukob na Bliskom istoku što prije završiti, te da će transport energenata krenuti nesmetano, a cijena nafte normalizovati.