Dodik: Organizaciju "Muslimanska braća" proglasiti terorističkom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da Predsjedništvo BiH donese odluku kojom će organizacija "Muslimanska braća" biti proglašena terorističkom, opasnom po BiH, njene građane i svijet u cjelini.
Dodik je istakao da performansi i prazne priče u Vašingtonu, a podrška neprijateljima Sjedinjenih Država i Izraela u Sarajevu, ne idu zajedno.
Očekujem da Predsjedništvo BiH donese odluku kojom će "Muslimanska braća" biti proglašena terorističkom organizacijom, opasnom po BiH, njene građane i svijet u cjelini.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 30, 2026
Performansi i prazne priče u Vašingtonu, a podrška neprijateljima SAD i Izraela u Sarajevu, ne idu zajedno.
Evo…
"Evo im prilike da Hagadu ustupe Izraelu i podrže svjetsku borbu protiv terorizma.
Bez toga je sve što rade samo igrarija", napisao je Dodik na "Iksu".
