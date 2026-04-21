Darko Mladić za ATV: Generala će sutra pregledati srpski ljekari, u Hag stiže i Ratkova supruga

"Situacija je jako loša. On je na samrti, to je već i njihova doktorka na neki način potvrdila. Ne eksplicitno, jer oni neće da se izjašnjavaju, ograđuju se, ali jasno je svima da on umire tamo i u tom smislu on je ispunio kriterijum koji je sudija tražila ljetos da bi ga pustila, da on mora da bude na samrti", rekao je Mladić za ATV.

On kaže da će generala sutra pregledati srpski ljekari, a da će Ratkova supruga u Hag doći u četvrtak.

"Ja sam bio juče dva sata, on nije više mogao da izdrži, danas su mi dali sat vremena zbog ostalih obaveza koje ima oko liječenja. Sutra će ljekari iz Beograda da dođu da ga pregledaju, ja ću poslije njih u posjetu, a u četvrtak i petak će biti moja majka, pošto im je 60. godišnjica braka u petak", rekao je Darko Mladić i dodao:

"Naši ljekari će da kažu šta je taj tretman. Nakon što mi je juče rečeno da on ne može ni da jede ni da pije vodu kako treba, na moje pitanje zašto nema infuziju, nisam dobio jasan odgovor. Nadam se da će to ljekari da odgovre. Nama je u ovom trenutku cilj da ga puste, jer ako ne možemo da ga spasimo, bar da mu malo produžimo život, a vidjećemo šta će sudija odlučuiti. Mi ćemo nakon ljekara podnijeti formalni zahtjev, jer nismo htjeli bez ekspertize da podnosimo zahtjev, ali i na osnovu ovoga što smo dobili iz Haga, vidi se da je u terminalnoj fazi"