Muškarac ušao sa satarom i napravio haos u restoranu

Drama se sinoć odigrala u jednom restoranu u Rakovici kada je nepoznati muškarac, naoružan satarom, upao u pun lokal i izazvao haos.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je najprije počeo da lomi inventar i demolira dio unutrašnjosti objekta, a zatim je, prijeteći satarom, opljačkao nekoliko gostiju i uzeo im novac i lične stvari.

Prilikom bjekstva oštetio je i automobil koji je bio parkiran ispred ulaza u restoran.

Na sreću, u incidentu niko od gostiju i osoblja nije povrijeđen.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za napadačem. U toku je pregled snimaka sa nadzornih kamera okolnih objekata kako bi počinilac bio identifikovan i uhapšen, prenosi B92.