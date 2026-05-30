Nisu spakovali kofere za Njemačku: Četiri brata podigla farmu iz snova

Četvorica braće iz Posušja odlučili su ostati na svom ognjištu i zajedničkim trudom izgraditi farmu o kojoj mnogi pričaju.

Dok brojni mladi odlaze, oni su ostali u Hercegovini i pokazali da se od poštenog rada na selu može pristojno živjeti-

Sve je započeo Josip, koji već dugo gaji ljubav prema radu sa životinjama, a kasnije mu se pridružio i Mladen zajedno s još dvojicom braće, pišu Nezavisne.

Od samog početka, otkrio je u priči za "Glas Hercegovine", željeli su imati isključivo čistokrvno stado, jer je, kako kažu, na domaćem području mnogo križanih grla.

Preko poznanika iz Tomislavgrada stupili su u kontakt s uzgajivačem iz Austrije, od kojeg su nabavili sanske koze.

Za ovu rasu odlučili su se jer su, za razliku od alpskih koza koje su hiperaktivne, znatno mirnije naravi. Mladen navodi da su "kao dresirane", prate čovjeka, same ulaze na farmu i vrlo su jednostavne za mužnju i svakodnevni rad.

Farma koja stalno raste

Prvo stado, koje je brojalo 52 koze i tri jarca, na farmu je stiglo prije dvije godine, a prije tri mjeseca uvezli su još 60 grla. Trenutno cjelokupno mlijeko predaju mljekarama (Mljekara Livno, Puđa), koje po mlijeko dolaze svaki drugi dan. Ističu kako s plasmanom nemaju nikakvih poteškoća te da bi mogli prodati i mnogo veće količine kada bi ih imali.

Cijena mlijeka na kućnom pragu kreće se između 4,5 i 5 KM, a dugoročni cilj im je pokretanje vlastite proizvodnje sira.

Mladen naglašava da se od ovog posla može živjeti, ali smatra da je za ozbiljniju egzistenciju potrebno imati najmanje 60 muznih koza.

U planu im je proširenje farme i povećanje stada na između 200 i 250 grla. Iako posao traje praktično 24 sata dnevno, kažu da im ništa nije teško jer sve rade s ljubavlju.