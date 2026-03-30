Rastu troškovi proizvodnje: Da li građane očekuje još jedan udar po džepu?

Sekretar Udruženja za hemijsku industriju PKS, Dragan Stevanović kaže da su cijene plastike skočile zbog poskupljenja nafte, ali da Srbija nije direktno pogođena, jer iz Persijskog zaliva uvozi malo sirovine i da se poskupljenje još ne osjeća zbog postojećih zaliha, ali da je dalji tok neizvjestan.

Od početka rata na Bliskom istoku cena plastike u Srbiji porasla je i do 50 odsto, i to za samo dvije, tri nedjelje. Razlog je jednostavan - osnovne sirovine za proizvodnju plastike, polimeri, dobijaju se iz nafte. Kako cijena "crnog zlata" raste, tako rastu i troškovi proizvodnje.

Sekretar Udruženja za hemijsku industriju Privredne komore Srbije Dragan Stevanović rekao je za RTS da je plastika trenutno najviše poskupjela i da su poskupjele sve sirovine koje zavise od sirove nafte, poput mineralnog đubriva i sirovina za plastiku.

On je rekao da je Srbija snažna u industriji plastike, sa oko 2.500 kompanija i značajnim izvozom, prije svega na tržište Evropske unije.

"Mi imamo proizvođače sirovina. 'HIP-Petrohemija' ima kapacitet od 600.000 tona godišnje, preko toga uvozimo samo 150.000 tona. 'Hipol Odžaci' proizvode polipropilen, negde oko 35.000 tona, uvozimo preko toga oko 100.000 tona. I polistiren, to je treća važna sirovina, uvozimo oko 50.000 tona", objasnio je Stevanović.

Savjeti Tepisi su glavni izvor alergena u domu: Evo koliko često ih treba prati

Kako navodi, Srbija nije direktno pogođena ratom u Zalivu, zato što odatle uvozimo malo sirovine.

"Iz Irana smo prošle godine svih ovih sirovina uvezli otprilike 8,4 odsto i iz Saudijske Arabije 8,2 procenta. Ali indirektno, oni su veliki snabdjevači Azije, Pakistana, Indije, Japana. Mnogo je veći porast cene sirovina, trenutno je oko 110 odsto, očekuje se i oko 150 posto. Znači, nešto što je koštalo 850 na početku rata evra po toni, sada je 2.100 tona, a u toku naredne nedelje očekujemo oko 2.500 evra po toni", napominje Stevanović.

Govoreći o snabdijevanju, Stevanović navodi da sirovina ima, ali da su cijena i transport ključni problem.

"Što se tiče samog snabdijevanja, sirovina ima, samo je pitanje cijene. Mi trenutno imamo dobru konekciju sa Kinom. Cijena je konkurentna, ali je dug i skup put i to traje oko tri mjeseca. Mađarski MOL je imao problem, prošle godine veliki požar na postrojenjima i očekujemo tek negdje krajem avgusta ove godine da će i oni početi sa proizvodnjom. Slovačka isto ima problema sa proizvodnjom, zbog problema u isporuci ruske nafte", rekao je Stevanović.

Kada je riječ o uticaju na građane, kaže da se poskupljenje još ne osjeća zbog postojećih zaliha, ali da je dalji tok neizvjestan.

Društvo Majstori su sve skuplji: Koliko košta renoviranje stana?

"Nadamo se da će ovaj rat da stane i da se vrate cijene. Imali smo već takvu situaciju u vrijeme kovida kada je cijena naglo porasla pa se vratila. Znate šta, domaći proizvođači su stvarno jaki, oni imaju velike zalihe u svojim fabrikama, tako da se to još uvijek ne osjeća, ali kad prođu te zalihe je pitanje dokle će rat da traje, niko ne može da predvidi situaciju", kaže Stevanović.

Naglašava da dalji razvoj situacije zavisi od dešavanja na Bliskom istoku i kretanja cijena na globalnom tržištu.

"Toliko brzo raste svakodnevno cijena, da smo imali trenutak prošle nedjelje da je cijena bila 1.350 polietilena, a u stvarnom životu je 1.700. Znači, ni berza nije mogla da prati taj skok cijena. Sve je stalo sada", zaključio je Stevanovi, prenosi RT Balkan.