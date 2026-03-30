Tepisi su glavni izvor alergena u domu: Evo koliko često ih treba prati

30.03.2026 11:26

Foto: Pexels/Ksenia Chernaya

Mnogi vjeruju da se buđ najčešće pojavljuje na zidovima, oko prozora ili u kupatilu. Međutim, jedan od najvećih "sakupljača" vlage, prljavštine i alergena nalazi se stalno pod vašim nogama – i većina ljudi ga gotovo nikada ne pere. Upravo tu počinje priča o kućnom predmetu koji svi imamo, a rijetko ga doživljavamo kao mogući zdravstveni problem.

Riječ je o tepisima i prostirkama – predmetima koji upijaju vlagu i zadržavaju nečistoće, ali su često na dnu liste kada je u pitanju čišćenje. Istraživanje koje je sproveo proizvođač tepiha i prostirki pokazalo je da čak 62 odsto ljudi ne pere prostirke bar jednom mjesečno, iako je to minimum koji se preporučuje kako bi se spriječilo zadržavanje vlage i razvoj buđi.

Podaci su još zabrinjavajući: trećina ispitanika pere prostirke tek na svakih pet mjeseci, dok svaka deseta osoba to radi samo jednom godišnje ili rjeđe. U praksi to znači da u mnogim domovima tepisi nisu oprani mjesecima.

Problem je izraženiji tokom hladnijeg dijela godine. Grejna sezona, zatvoreni prozori, loše provjetravanje, mokra obuća i prljavština koju unosimo spolja stvaraju idealne uslove za razvoj buđi. Stručnjaci upozoravaju da ljudi buđ najčešće povezuju samo sa vidljivim mrljama, iako se ona često krije tamo gdje je ne vidimo.

Kako smanjiti rizik od buđi u tepisima i prostirkama

  • Protresite prostirke prije usisavanja, bar jednom nedjeljno, po mogućnosti napolju
  • Redovno usisavajte, naročito hodnike i ulazni dio
  • Perite prostirke jednom mjesečno na temperaturi od 40 stepeni ili više
  • Dobro ih osušite, jer vlaga pogoduje razvoju buđi

Tepisi i prostirke svakodnevno su izloženi gaženju i vlazi. Njihova osnovna funkcija je zadržavanje prljavštine i lako može postati problem za kvalitet vazduha u domu.

Ako se ne čiste redovno, u njima se nakupljaju spore buđi, bakterije i alergeni, koji mogu iritirati disajne puteve i pogoršati alergije i astmu, piše Express.

