Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno

Pokvareno jaje može pokvariti čitavo jelo, ali i ugroziti zdravlje.

Srećom, postoji više načina pomoću kojih možete brzo i lako provjeriti da li su jaja koja koristite svježa i bezbjedna za konzumaciju.

Datum na ambalaži je koristan pokazatelj, nije uvijek potpuno pouzdan.

Test potapanja u vodi

Ovo je najpoznatija metoda za provjeru svježine jaja. Napunite posudu hladnom vodom i pažljivo u nju spustite jaje.

Svježe jaje će potonuti i ležati ravno na dnu. Ako se blago podigne, staro je nekoliko sedmica, ali je i dalje upotrebljivo. Ako ispliva na površinu, jaje je pokvareno i treba ga baciti, prenosi net.hr.

Provjera mućkanjem

Prislonite jaje uz uho i lagano ga protresite. Ako ne čujete ništa – jaje je svježe.

Ako čujete bućkanje – jaje je starije i nije preporučljivo za upotrebu.

Test razbijanjem

Najsigurnija metoda je da razbijete jaje u posebnu posudu. Svježe jaje ima čvrst i zaobljen žumanjak, a bjelanjak je gust. Staro jaje ima pljosnato žumance i rijetko bjelance.

Najvažniji pokazatelj je miris. Svježe jaje nema izražen miris, dok pokvareno ima jak i neprijatan miris sumpora. U tom slučaju jaje treba odmah baciti, a ruke i posudu dobro oprati.