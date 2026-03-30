Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno

30.03.2026 09:34

Три једноставна трика који ће открити да ли је јаје покварено
Pokvareno jaje može pokvariti čitavo jelo, ali i ugroziti zdravlje.

Srećom, postoji više načina pomoću kojih možete brzo i lako provjeriti da li su jaja koja koristite svježa i bezbjedna za konzumaciju.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U pobjedama Rusije vidimo i svoje pobjede

Datum na ambalaži je koristan pokazatelj, nije uvijek potpuno pouzdan.

Test potapanja u vodi

Ovo je najpoznatija metoda za provjeru svježine jaja. Napunite posudu hladnom vodom i pažljivo u nju spustite jaje.

Svježe jaje će potonuti i ležati ravno na dnu. Ako se blago podigne, staro je nekoliko sedmica, ali je i dalje upotrebljivo. Ako ispliva na površinu, jaje je pokvareno i treba ga baciti, prenosi net.hr.

Provjera mućkanjem

Prislonite jaje uz uho i lagano ga protresite. Ako ne čujete ništa – jaje je svježe.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Krao telefone i podizao hiljade sa tuđih kartica

Ako čujete bućkanje – jaje je starije i nije preporučljivo za upotrebu.

Test razbijanjem

Najsigurnija metoda je da razbijete jaje u posebnu posudu. Svježe jaje ima čvrst i zaobljen žumanjak, a bjelanjak je gust. Staro jaje ima pljosnato žumance i rijetko bjelance.

Никола Јокић

Košarka

Nikola Jokić ponovo impresivan: Moćna pobjeda Denvera

Najvažniji pokazatelj je miris. Svježe jaje nema izražen miris, dok pokvareno ima jak i neprijatan miris sumpora. U tom slučaju jaje treba odmah baciti, a ruke i posudu dobro oprati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Гдје се у БиХ најдуже живи?

Zanimljivosti

Gdje se u BiH najduže živi?

1 h

0
Вода чаша

Banja Luka

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

1 h

0
Нова правила за ове возаче: Уводе се новине у наплати путарине

Srbija

Nova pravila za ove vozače: Uvode se novine u naplati putarine

2 h

0
Најчешће грешке које младенци праве на дан вјенчања

Ljubav i seks

Najčešće greške koje mladenci prave na dan vjenčanja

2 h

0

Više iz rubrike

Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

Savjeti

Ova prihrana je spas za ruže: Naprskajte ih prije 5. aprila i cvjetaće sve do jeseni

2 h

0
Не бацајте стари хљеб: Ево како га можете искористити за чишћење

Savjeti

Ne bacajte stari hljeb: Evo kako ga možete iskoristiti za čišćenje

1 d

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Savjeti

U slučaju nevremena nikada ne parkirajte automobil na ovim mjestima

1 d

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Koliko ljuski od luka je potrebno za najljepšu boju vaskršnjih jaja?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

10

44

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

