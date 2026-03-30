Logo
Large banner

Gdje se u BiH najduže živi?

Autor:

ATV
30.03.2026 09:08

Komentari:

0
Гдје се у БиХ најдуже живи?
Foto: Matthias Zomer/Pexels

Odgovor na pitanje gdje se u BiH živi najduže bi vas mogao iznenaditi. Dok većina misli da je ključ u velikim gradovima i modernom načinu života, statistika pokazuje potpuno suprotno, najdugovječniji ljudi žive na jugu zemlje, tamo gdje sunce, jednostavan život i priroda diktiraju tempo svakodnevice.

Ako tražiš tajnu dugog života, možda ne moraš ići daleko, dovoljno je spustiti se na jug. Dok ostatak svijeta juri kroz stres i ubrzan tempo, u Hercegovini kao da vrijeme ide sporije, ali ljudi žive duže.

Statistika to potvrđuje: ako želiš dočekati duboku starost, hercegovački krš je ozbiljan kandidat za tvoju novu adresu.

U svijetu su poznate takozvane "Plave zone", mjesta gdje ljudi redovno doživljavaju 90, pa i 100 godina u dobrom zdravlju. Taj koncept je populariovao istraživač Dan Buettner, izdvajajući pet regija poput Sardinije, Okinave i Ikarije. A ako pogledamo Bosnu i Hercegovinu, sve više se nameće jedno pitanje, imamo li i mi svoju verziju?

Odgovor se sam nameće: Hercegovina.

Godinama unazad, statistika pokazuje da stanovnici hercegovačkih opština žive duže od ostatka zemlje. Nije rijetkost da ljudi ovdje dožive 85, 90 pa i više godina, a broj stogodišnjaka posebno upada u oči.

Pa u čemu je poenta?

Prije svega, način života. Hrana nije moderna, nego domaća i jednostavna: maslinovo ulje, smokve, raštan i čaša crnog vina. Sunce radi svoje, jer Hercegovina ima najviše sunčanih dana u državi, a to direktno utiče na imunitet i raspoloženje, prenosi vecernji.ba.

Tu je i mentalitet, manje stresa, više kafe, razgovora i onog poznatog hercegovačkog "polako".

I ne, nije sve genetika, ljudi se ovdje kreću. Rad u vinogradu, masliniku ili dvorištu nije teretana, ali očigledno radi posao.

Ako postoji grad koji ovu priču potvrđuje, to je Ljubuški, mjesto koje mnogi već zovu gradom stogodišnjaka. Gotovo svake godine neko slavi 100. rođendan, a lokalci će reći da je tajna jednostavna: čista voda, puno sunca i nigdje pretjerane žurbe.

Naravno, i drugi krajevi imaju svoje "dugovječne džepove". Planinski predjeli poput Romanije i okoline Sarajeva poznati su po čistom vazduhu i aktivnom životu. Ipak, kada se sve sabere, jug i dalje vodi.

I još jedna zanimljivost, žene u Bosni i Hercegovini, kao i svuda u svijetu, žive duže od muškaraca, u prosjeku pet do šest godina.

Možda je vrijeme da se zapitamo: da li je tajna dugog života zapravo mnogo jednostavnija nego što mislimo? Usporiti, izaći na sunce i živjeti malo više, hercegovački.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dugovječnost

tajna dugovječnosti

Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner