Vode Srpske: Situacija na rijekama se stabilizuje

30.03.2026 11:49

Бијељина - ријека Сана Брезичани
Foto: SRNA

Situacija na rijekama u Republici Srpskoj od jutros je povoljnija nego prethodnih dana i očekuje se da najavljene padavine neće prouzrokovati povećanje vodostaja, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Određene probleme i dalje prave pojedini bujični tokovi, posebno na području Posavine i Semberije.

Vodostaji Une, Sane, Vrbasa, Bosne, Ukrine i Drine u donjim tokovima su u blagom porastu, kao i vodostaji rijeke Save na cijelom toku kroz Republiku Srpsku, ali znatno ispod kota redovne odbrane od poplava.

S obzirom da su za naredna tri dana najavljene padavine slabijeg intenziteta u odnosu na prethodne dane, očekuje se da neće prouzrokovati povećanje vodostaja.

U narednim danima ne očekuje se ni veći porast dnevne temperature, što je povoljna okolnost jer se ne očekuje naglo topljenje snijega koje bi moglo da utiče na rast vodostaja.

Kao što je ranije najavljeno iz "Voda Srpske", brana Drenova kod Prnjavora u noći između nedjelje i ponedjeljka prelila je preko betonskog preliva u visini do 20 centimetara.

Ovo prelivanje predstavlja normalan režim rada ovog zaštitnog vodnog objekta u situacijama visokih vodostaja.

Prelivanje je prouzrokovalo blagi rast vodostaja nizvodno od brane, ali je situacija pod kontrolom jer se radi o kontrolisanom procesu s ciljem rasterećenja akumulacije.

Određene probleme trenutno uzrokuju pojedini bujični tokovi i podzemne vode na području Pelagićeva, Donjeg Žabara i Bijeljine.

U Pelagićevu su danas nastavljeni radovi koji su započeti juče s ciljem povećanja kapaciteta oticanja vode.

U Semberiji je rijeka Lukavac izlila na nekoliko mjesta i zaplavila poljoprivredne površine i lokalne puteve.

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju neophodne mjere u skladu sa svojim nadležnostima.

Pročitajte više

Тепих

Savjeti

Tepisi su glavni izvor alergena u domu: Evo koliko često ih treba prati

4 h

0
Majstor, zanatlija

Društvo

Majstori su sve skuplji: Koliko košta renoviranje stana?

4 h

0
Влада Републике Српске

Banja Luka

Oglasilo se Ministarstvo o dojavama o bombama u školama u Banjaluci

4 h

0
Били Ајлиш

Scena

Poginuo muškarac koji je uhodio poznatu pjevačicu - pregazio ga voz

4 h

0

Više iz rubrike

Расту трошкови производње: Да ли грађане очекује још један удар по џепу?

Društvo

Rastu troškovi proizvodnje: Da li građane očekuje još jedan udar po džepu?

4 h

0
Majstor, zanatlija

Društvo

Majstori su sve skuplji: Koliko košta renoviranje stana?

4 h

0
Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

Društvo

Počela 6. nedjelja Vaskršnjeg posta: 1 običaj je najvažniji od svih do sada

5 h

0
Подигните два прста: Недим Сладић објавио вијест коју сви чекају

Društvo

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

5 h

0

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

