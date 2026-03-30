Logo
Large banner

Spoj tradicije i luksuza: "Gastro Fest Toplik" okuplja svjetsku gastro elitu

Autor:

ATV
30.03.2026 13:27

Гастро Фест Топлик"
Foto: Ustupljena fotografija

Bosanskohercegovačka kuhinja, bogata tradicijom i autentičnim okusima, odavno osvaja ljubitelje gastronomije širom svijeta.

Upravo kroz festivale koji okupljaju proizvođače, kuhare i istinske zaljubljenike u dobru hranu, ova kulinarska baština dobija novu priliku za promociju, očuvanje i savremenu interpretaciju.

Vođen tom idejom, poznati ugostitelj Stefan Jovančić odlučio je organizovati „Gastro Fest Toplik“, koji će biti održan 1. jula 2026. godine u Istočnom Sarajevu, u kompleksu Toplik Vilidž Resorta – prirodnom ambijentu koji pruža idealnu kulisu za ljetni gastro i lajfstajl događaj.

"Naš restoran godinama okuplja goste iz cijele države, regiona, pa i svijeta, a naša porodica se ugostiteljstvom bavi gotovo 30 godina. Ovim festivalom želimo našem gradu pokloniti jedan lijep i značajan događaj. Uz potvrđene izlagače i dugogodišnje prijatelje iz ovog posla, jasno pokazujemo da Toplik i naš grad mogu biti pozicionirani na evropskoj i svjetskoj eno-gastro sceni", ističe Jovančić.

Стефан Јованчић
Stefan Jovančić

Cjelodnevni program posjetiocima će ponuditi bogat izbor vina, rakija i domaćih proizvoda, kao i ekskluzivne radionice, vinske škole, lajv kuking sizon i raznovrstan zabavni sadržaj.

"Festival okuplja vrhunske izlagače iz BiH, regiona i Evrope, stvarajući prostor za nova gastro iskustva, umrežavanje i promociju lokalnih i internacionalnih brendova, u atmosferi koja miriše na ljeto i vrhunsku hranu", dodaje Jovančić.

Kako naglašava, „Gastro Fest Toplik“ ima potencijal da preraste u jedan od najatraktivnijih gastro događaja u Bosni i Hercegovini.

"Naša ideja nije klasičan sajam hrane, već moderan festival koji objedinjuje vrhunske proizvode, kvalitetnu ponudu i zajednicu ljudi koji cijene dobru gastronomiju. Planirano je učešće više od 60 pažljivo odabranih izlagača, proizvođača vina, kraft pića, sireva, delikatesa i drugih gourmet proizvoda, kao i ugostitelja iz regije. Već sada imamo potvrde izlagača iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Italije, Francuske, Sjeverne Makedonije i Novog Zelanda, što festivalu daje snažnu međunarodnu dimenziju. Podršku su pružile i Privredna komora Crne Gore, kao i Ministarstvo trgovine i turizma BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora RS-a, NLB banka, Grad Istočno Sarajevo i Opština Istočno Sarajevo i drugi prijatelji projekta", govori Jovančić.

Cilj organizatora je da festival postane tradicionalna manifestacija koja povezuje proizvođače, HoReCa sektor i publiku, te dodatno pozicionira ovaj dio regije kao atraktivnu destinaciju za gastro turizam.

"Bit će predstavljene vrhunske vinarije iz BiH, regiona i Italije, a posebno mjesto imaće lokalni proizvođači s autentičnim proizvodima poput meda, sireva, džemova, ajvara i rukotvorina. Riječ je o dvadesetak izlagača iz okolnih sela", zaključuje Jovančić i otkriva da će „Gastro Fest Toplik“ biti zatvoren koncertom regionalne muzičke zvijezde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gastro Fest Toplik

Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Đajić je dvoličan i folirant, pokazao da nije jedan od nas

2 h

8
Прве ријечи Кемиша о здравственом стању Зорице Брунцлик

Scena

Prve riječi Kemiša o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik

2 h

0
Васкршња јаја у корпи.

Savjeti

Farbanje jaja svilenim kravatama: Ukrašavanje nikad lakše, a rezultat je magičan

3 h

0
Зора Видовић

Republika Srpska

Vidović: Više od pet miliona KM za prijedorske rudare

3 h

0

Više iz rubrike

Замјена 3Г картице

Društvo

Otključajte pun potencijal vašeg telefona uz 4G karticu: Besplatna zamjena za m:tel korisnike

3 h

0
Еурос осигурање изабране најинспиративније предузетнице

Društvo

Tri najinspirativnije preduzetnice izabrane na događaju "Decenija sigurnosti“ kompanije Euros osiguranja

3 h

0
Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица

Društvo

Otežano odvijanje saobraćaja na nekoliko dionica

3 h

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани

Društvo

Vode Srpske: Situacija na rijekama se stabilizuje

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner