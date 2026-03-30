Spoj tradicije i luksuza: "Gastro Fest Toplik" okuplja svjetsku gastro elitu

Upravo kroz festivale koji okupljaju proizvođače, kuhare i istinske zaljubljenike u dobru hranu, ova kulinarska baština dobija novu priliku za promociju, očuvanje i savremenu interpretaciju.

Vođen tom idejom, poznati ugostitelj Stefan Jovančić odlučio je organizovati „Gastro Fest Toplik“, koji će biti održan 1. jula 2026. godine u Istočnom Sarajevu, u kompleksu Toplik Vilidž Resorta – prirodnom ambijentu koji pruža idealnu kulisu za ljetni gastro i lajfstajl događaj.

"Naš restoran godinama okuplja goste iz cijele države, regiona, pa i svijeta, a naša porodica se ugostiteljstvom bavi gotovo 30 godina. Ovim festivalom želimo našem gradu pokloniti jedan lijep i značajan događaj. Uz potvrđene izlagače i dugogodišnje prijatelje iz ovog posla, jasno pokazujemo da Toplik i naš grad mogu biti pozicionirani na evropskoj i svjetskoj eno-gastro sceni", ističe Jovančić.

Stefan Jovančić

Cjelodnevni program posjetiocima će ponuditi bogat izbor vina, rakija i domaćih proizvoda, kao i ekskluzivne radionice, vinske škole, lajv kuking sizon i raznovrstan zabavni sadržaj.

"Festival okuplja vrhunske izlagače iz BiH, regiona i Evrope, stvarajući prostor za nova gastro iskustva, umrežavanje i promociju lokalnih i internacionalnih brendova, u atmosferi koja miriše na ljeto i vrhunsku hranu", dodaje Jovančić.

Kako naglašava, „Gastro Fest Toplik“ ima potencijal da preraste u jedan od najatraktivnijih gastro događaja u Bosni i Hercegovini.

"Naša ideja nije klasičan sajam hrane, već moderan festival koji objedinjuje vrhunske proizvode, kvalitetnu ponudu i zajednicu ljudi koji cijene dobru gastronomiju. Planirano je učešće više od 60 pažljivo odabranih izlagača, proizvođača vina, kraft pića, sireva, delikatesa i drugih gourmet proizvoda, kao i ugostitelja iz regije. Već sada imamo potvrde izlagača iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Italije, Francuske, Sjeverne Makedonije i Novog Zelanda, što festivalu daje snažnu međunarodnu dimenziju. Podršku su pružile i Privredna komora Crne Gore, kao i Ministarstvo trgovine i turizma BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora RS-a, NLB banka, Grad Istočno Sarajevo i Opština Istočno Sarajevo i drugi prijatelji projekta", govori Jovančić.

Cilj organizatora je da festival postane tradicionalna manifestacija koja povezuje proizvođače, HoReCa sektor i publiku, te dodatno pozicionira ovaj dio regije kao atraktivnu destinaciju za gastro turizam.

"Bit će predstavljene vrhunske vinarije iz BiH, regiona i Italije, a posebno mjesto imaće lokalni proizvođači s autentičnim proizvodima poput meda, sireva, džemova, ajvara i rukotvorina. Riječ je o dvadesetak izlagača iz okolnih sela", zaključuje Jovančić i otkriva da će „Gastro Fest Toplik“ biti zatvoren koncertom regionalne muzičke zvijezde.