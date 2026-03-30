Dodik: Đajić je dvoličan i folirant, pokazao da nije jedan od nas

Autor:

ATV
30.03.2026 13:23

Милорад Додик
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je bivši direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić dvolična osoba i folirant, nakon što je Đajić rekao da doktori treba da imaju platu od 5.000 KM.

Kako je Dodik naglasio, dok je Đajić bio direktor UKC-a Vlada mu je pružila sve što je tražio, ali tada nije ni tražio ni spominjao plate.

"Vlado Đajić je dvolična osoba i folirant. Gnušam se licemjerstva i lažnog dušebrižništva. A, upravo te osobine pokazuje Vlado Đajić. Kada smo budžet UKC Republike Srpske povećali sa 80 na 220 miliona, tražio sam da se povećaju plate ljekara i medicinskih sestara, a on da se gradi garaža. On zna zašto mu je to bilo važnije od plata kolega. Žao mi je što smo popustili i što smo mu to dozvolili", rekao je Dodik i nastavio:

"Dok je bio direktor, sve što je tražio za UKC, Vlada mu je dala. Tada nije predlagao da plate ljekara budu 5.000 KM, imao je preče stvari. Sada glumi brigu".

Kako naglašava, Đajić je ovim pokazao da nije "jedan od nas".

"Ako je to ikada i bio. Sada sam siguran da mu je SNSD bio samo paravan", zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

Vlado Đajić

Dodik Đajić

Više iz rubrike

Зора Видовић

Republika Srpska

Vidović: Više od pet miliona KM za prijedorske rudare

3 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Počela posebna sjednica NSRS o platama u javnom sektoru

3 h

0
Расписан конкурс за суфинансирање програма вриједан 102.000 КМ

Republika Srpska

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa vrijedan 102.000 KM

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Odlazak u Moskvu radi podrške borbi protiv revizije istorije

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

