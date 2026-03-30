Raspisan konkurs za sufinansiranje programa vrijedan 102.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2026. godini.

Ministarstvo će sa ukupno 102.000 KM podržati učešće na naučnim skupovima u inostranstvu, boravak ili dolazak stranih naučnika po pozivu i učešće u naučnoistraživačkim programima Evropske unije.

Kada je riječ o naučnim skupovima u inostranstvu radi izlaganja naučnog rada ili učešća u radnim tijelima naučnog skupa u toku 2026. godine, prijavu na konkurs zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen ili studira, a naučnoistraživačka organizacija mora biti upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu.

Između ostalog, potrebno je i da prijavljeni kandidat ima naučno, odnosno nastavno-naučno ili saradničko zvanje, da je organizator naučnog skupa dostavio potvrdu o prihvatanju apstrakta naučnog rada ili cijelog naučnog rada, postera, usmenog izlaganja kandidata ili izlaganja kandidata po pozivu organizatora. Ako jedan naučni rad ima više autora, finansijsku podršku za učešće na naučnom skupu može dobiti samo jedan kandidat, a autori između sebe biraju predstavnika koji će konkurisati za sredstva.

Svijet Netanjahu naredio puni pristup Crkvi Svetog groba za patrijarha Jerusalima

U skladu sa finansijskim planom Resora za naučnotehnološki razvoj u 2026. godini sredstva za ovu namjenu iznose 34.000 KM.

Za sufinansiranje boravka ili dolaska stranih naučnika po pozivu uslov je da prijavu na konkurs podnese naučnoistraživačka organizacija upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu i da program boravka stranih naučnika doprinosi povezivanju istraživača iz Srpske sa istraživačima u inostranstvu. Ministarstvo sufinansira putne troškove za dolazak stranog naučnika, troškove smještaja i honorara. U skladu sa finansijskim planom, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 16.000 KM.

Republika Srpska Dodik: Odlazak u Moskvu radi podrške borbi protiv revizije istorije

Za stimulisanje učešća naučnoistraživačkih organizacija iz Republike Srpske u okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj Ministarstvo finansijski podržava naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Ministarstvo podržava pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga i odobrene projekte, pri čemu se prvenstveno pruža podrška prijavama za program Horizont Evropa i koordinatorima koji u prethodnom periodu nisu finansijski podržani.

U skladu sa finansijskim planom raspodjele novca Resora za naučnotehnološki razvoj u 2026. godini za ovu namjenu su predviđene 52.000 KM.

Konkurs će biti otvoren do 01.09.2026. godine.