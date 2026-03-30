Dodik: U pobjedama Rusije vidimo i svoje pobjede

30.03.2026 09:30

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Srbi u u borbi koju vodi ruski narod za svoja prava vide i sopstvene pobjede, koje nisu bile moguće onda kada je cio svijet napao Srbiju i Republiku Srpsku.

"Rusija kao država i njen predsjednik imaju pravo da vode suverenu politiku i da se bore za prava Ruske Federacije i ruskog naroda. To nama, Srbima, pomaže da u borbi koju vodi ruski narod vidimo i neke naše pobjede, koje nisu bile moguće onda kada je cio svijet napao Srbiju i Republiku Srpsku", rekao je Dodik u intervjuu za RIA Novosti.

Dodik je naveo da Zapad nastavlja da vrši pritisak na Republiku Srpsku.

"Zapad i EU nastavljaju da budu destruktivni, ne prekidaju svoje destruktivne aktivnosti i planove protiv Republike Srpske i svega što ona predstavlja. Svakodnevno nam postavljaju zahtjeve koji su protiv nas i demonstriraju svoj neprijateljski stav prema Republici Srpskoj i srpskom narodu", dodao je predsjednik SNSD-a.

Govoreći o energetici, Dodik je rekao da je snabdijevanje Republike Srpske energentima pouzdano jedino preko teritorije Srbije iz Rusije.

"Osnovu našeg snabdijevanja vidimo u priključenju na `Istočnu interkonekciju`. Jedino ozbiljno, dugoročno i kvalitetno snabdijevanje energentima možemo očekivati sa istoka, preko Srbije", poručio je Dodik.

Napomenuo je da EU i Njemačka žele da iskoriste destabilizaciju Balkana.

"Iza pritiska EU, a posebno Njemačke, stoje njihove zle namjere da destabilizuju cio Balkan i iskoriste ga za svoje ciljeve. Ovog puta ne kao Hitler sa tenkovima, već na drugačiji način, kako su to oni osmislili, `liberalno`", rekao je Dodik.

