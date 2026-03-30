Jedna greška može zauvijek da smanji penziju: Ovo morate da provjerite

30.03.2026 11:55

Ako pripadaš generaciji rođenoj između 1960. i 1970. godine, nalaziš se u kritičnoj zoni za penzioni sistem.

Stručnjaci za penzijsko planiranje upućuju upozorenje jer razlika između skromne penzije i maksimalne penzije zavisi od aktiviranja četiri zakonska mehanizma pre nego što pooštravanje uslova, planirano za naredne godine, zatvori prozor mogućnosti.

Kako se zakonska starosna granica za odlazak u penziju pomjera ka 67. godini, oni koji su rođeni u ovom periodu moraju napraviti vrlo precizan plan odlaska u penziju zasnovan na godinama staža.

Ključ nije samo kada otići u penziju, već kako koristiti alate koje administracija obično ne promoviše. Optimizacija penzije sada je od presudnog značaja kako bi se obezbijedilo 100 odsto osnovice za obračun penzije.

Praznine u stažu i poseban sporazum

Jedan od najmoćnijih i najmanje poznatih mehanizama je popunjavanje praznina u stažu. Za radnike koji su imali prekide u karijeri, zakon omogućava da se ti periodi bez uplaćenih doprinosa popune fiktivnim osnovicama kako ne bi srušili konačni prosijek.

Stručnjaci preporučuju da se radni staž odmah provjeri kako bi se otkrile ove praznine i, ako je potrebno, potpiše poseban sporazum sa penzionim osiguranjem. Ovaj sporazum omogućava građaninu da sam uplaćuje doprinose kako bi održao visinu buduće penzije.

S druge strane, uticaj brige o porodici više nije nevidljiv teret, već je postao finansijska korist. Sadašnji sistem omogućava dodatke za brigu o djeci, što može trajno povećati konačan iznos penzije.

Ne tražiti ovaj dodatak u trenutku podnošenja zahteva je greška koju svake godine pravi hiljade ljudi, gubeći doživotni dodatak.

Dilema četiri godine

Za one koji žele ranije da odu u penziju, propisi omogućavaju prevremenu penziju do četiri godine pre zakonske starosne granice u slučaju prinudnog prestanka radnog odnosa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to rizičan potez, jer su penalni koeficijenti promenjeni i sada se obračunavaju mjesečno. Odlaganje odlaska u penziju za samo tri ili četiri meseca može značiti razliku od više od 200 evra mjesečno zauvijek.

Zbog toga ljudi rođeni između 1960. i 1970. godine ne mogu sebi da priušte improvizaciju.

Razlika između toga da se reaguje danas ili da se čeka pismo penzionog fonda meri se hiljadama evra dugoročnog gubitka.

Prije donošenja bilo kakve odluke, ključno je dobiti personalizovani simulacioni izvještaj koji uzima u obzir sve ove mehanizme optimizacije, prenosi Kurir.

