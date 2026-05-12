Drama u Austriji: Podignuti borbeni avioni zbog Amerikanaca

12.05.2026 18:15

Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца
Austrijsko ratno vazduhoplovstvo je dva dana zaredom moralo da podigne svoje borbene avione tipa Jurofajter zbog američkih vojnih aviona koji su bez dozvole ušli u vazdušni prostor neutralne zemlje.

Incidenti koji su se dogodili u nedjelju i ponedjeljak trebalo bi da se riješe diplomatskim putem, piše Velt.

Povrede vazdušnog prostora prijavio je na društvenoj mreži X portparol austrijske vojske Mihael Bauer, a vijest je prenio i švajcarski portal "20 Minuten". Prema objavljenim informacijama, u nedjelju su dva mala aviona PC-12, koje američko ratno vazduhoplovstvo koristi pod oznakom U-28A, preletjela područje Totes Gebirge u Gornjoj Austriji bez potrebnih dozvola za prelet.

Nakon što su ih presreli austrijski Jurofajteri, američki avion se okrenuo i vratio u Minhen. Sličan incident dogodio se u ponedjeljak, kada su dva američka vojna aviona PC-12 ponovo primijećena u austrijskom vazdušnom prostoru. Ovog puta, Jurofajteri su takođe podignuti da bi identifikovali avion.

Za razliku od nedjeljnog slučaja, gdje je potvrđeno da dozvole nisu postojale, još nije jasno da li je avion imao potrebna odobrenja za drugi incident, rekao je Bauer.

Posljedice će biti riješene diplomatskim kanalima

Austrijska vojska još nije precizirala kakve će biti posljedice ovih incidenata. Prema pisanju "20 Minuten", portparol Bauer je rekao da će se pitanje riješiti diplomatskim kanalima.

Švajcarski portal takođe navodi da u posljednje vrijeme nije bilo kršenja švajcarskog vazdušnog prostora od strane američkih vojnih aviona. U protekla tri dana zabeleženo je ukupno devet odobrenih letova američkog vazduhoplovstva iznad Švajcarske.

Avioni PC-12, koje proizvodi švajcarska kompanija Pilatus, prvenstveno se koriste od strane američkog vazduhoplovstva za izviđanje i nadzor. Ove mašine se koriste i kao dio specijalnih snaga AFSOC. U rijetkim slučajevima mogu služiti i kao mobilne komunikacione stanice ili transportni avioni.

