Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice: Kamiondžija pregazio mladog radnika

Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice juče je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio mladi radnik H. N. (2001), pišu federalni mediji.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila 11. maja 2026. godine oko 13:15 sati, kada je na gradilištu došlo do "kontakta između teretnog motornog vozila i stradalog mladića".

Teretnim vozilom upravljao je M. S. (1983).

Prevezen u bolnicu, ljekari konstatovati smrt

Povrijeđeni H. N. hitno je prevezen vozilom Službe hitne medicinske pomoći Zenica u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, nažalost, mogli samo konstatovati smrt.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave Zenica, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage, prenosi Avaz.