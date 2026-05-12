Tri horoskopska para kojima je najteže da prežive u braku

Popularna izreka kaže da se suprotnosti privlače, ali astrolozi upozoravaju da se u ljubavi i braku takve kombinacije često susreću sa nepremostivim preprekama.

Iako je svaka veza priča za sebe, zavisna od truda i komunikacije, kaže se da položaj zvijezda pri rođenju otkriva naše osnovne potrebe i obrasce ponašanja.

Zato se neki horoskopski znaci slažu gotovo instinktivno, dok su drugi osuđeni na večnu borbu sa nesporazumima i različitim očekivanjima. Astrolozi tvrde da, uprkos početnoj strasti, neke kombinacije znakova jednostavno nisu stvorene za dugoročni zajednički život.

Ovan i Rak

Kombinacija vatre i vode na prvi pogled može djelovati kao idealan balans, ali u stvarnosti, vatrena energija Ovna i emotivnost Raka se često sukobljavaju. Ovan je direktan, impulsivan i uvijek traži akciju, dok Rak žudi za sigurnošću, nježnošću i mirnim porodičnim domom.

Ovnova neograničena potreba za slobodom može lako da povredi Raka, kome je potrebna stalna pažnja i potvrđivanje svojih osjećanja. S druge strane, Rakova sklonost ka detaljnoj analizi emocija može postati zamorna i ograničavajuća za Ovna. U braku, ovaj par je stalno rastrzan između želje za nezavisnošću i potrebe za bliskošću, teško pronalazeći zajednički jezik.

Blizanci i Škorpija

Kombinacija vazdušastih Blizanaca i vodene Škorpije često je magnetno privlačna u početku, ali vremenom se pretvara u iscrpljujuću borbu. Društveni i radoznali Blizanci stalno traže nove stimulanse i vole lakoću u vezama.

Nasuprot tome, Škorpija je intenzivna, strastvena i posesivna, zahteva potpunu emotivnu posvećenost. Problem nastaje kada Škorpija počne da sumnja u Blizančevu prevrtljivost i površnost, dok se Blizanci osjećaju zarobljenim pod teretom Škorpijine kontrole i emocionalnog intenziteta. Takav brak je često ispunjen nepovjerenjem i psihološkim igrama.

Lav i Bik

Ova dva znaka dijele ljubav prema luksuzu, stabilnosti i životnim zadovoljstvima, ali njihova zajednička tvrdoglavost je njihova najveća prepreka. Vatreni Lav želi da bude u centru pažnje, očekujući divljenje i priznanje, dok zemljani Bik cijeni mir, rutinu i materijalnu sigurnost.

U sukobima nijedan znak ne popušta - oba su uvjerena da su u pravu. Lav Bika vidi kao preterano sporog i nepopustljivog, dok Bik, s druge strane, smatra Lava dramatičnim i egocentričnim. Njihov brak se lako može pretvoriti u stalno takmičenje za dominaciju, što vremenom iscrpljuje čak i najjača osjećanja.

Naravno, astrologiju ne treba uzimati kao konačnu presudu. Svaka veza ima šanse za uspjeh ako je zasnovana na razumijevanju, kompromisu i iskrenoj komunikaciji. Činjenica je da će parovi u ovim kombinacijama vjerovatno morati da ulože više truda da prevaziđu urođene razlike.

Ali upravo zato, ako uspiju, njihova veza može postati primjer da se uz dovoljno ljubavi i strpljenja čak i zvjezdane nedaće mogu prevazići.

