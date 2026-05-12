"Ćelav i ružan" Veliki okršaj Karleuše i Desingerice! Diva na engleskom sasula teške riječi, a on ne zna šta ga snašlo

Pjevačica Jelena Karleuša često privlači pažnju javnosti, posebno zbog svog britkog jezika i sposobnosti da svakome kaže ono što zaista misli.

Tako se ona našla u raspravi sa muzičkim izvođačem Dragomirom Despićem Desingericom, za kog kaže da ne razumije muziku.

Kako su oboje članovi žirija "Pinkovih zvezda", često se dešava da njihovi razgovori postanu viralni, a sada su podigli svađu na "viši nivo".

Naime, diva je na engleskom razgovarala sa reperom, a njihov okršaj je privukao pažnju mnogih, posebno na društvenim mrežama.

Rasprava počinje tako što Despić objašnjava Karleuši da postoji nerazumijevanje zbog drugačijeg viđenja na pojedine takmičare, potom, svađa eskalira u uvrede.

- Ne razumijem - kaže Desingerica Jeleni.

- Ti ne razumiješ šta? - pitala je Karleuša.

- Romski jezik - odgovorio joj je on.

- Romski jezik? Pa ti ne razumiješ muziku, moj prijatelju, moj ćelavi, ružni prijatelju - zaključila je Jelena.

Ovaj razgovor je mnoge nasmijao, a njih dvoje, bez obzira na okolnosti odnosa, definitivno znaju da naprave dobar šou.

Komentari ispod su se samo nizali, većina je bila oduševljena Jelenom uz emotikone krune i smajlija koji plaču od smijeha.

"Ovo mu je nauk"

Podsjetimo, kada je Jelena jednom od prilika dolazila na snimanje Pinkovih zvezda, prokomentarisala je skandal u kojem se našao reper Dragomir Despić Desingerica nakon što su mu na nastupu u Vranju donijeli živo jagnje, zbog čega su protiv njega podnijete tri krivične prijave.

- Trebao je bolje da odreaguje, da apeluje i zaustavi svoj nastup da se životinja skloni na sigurno. To nije mjesto za mladu jagnje, protiv sam maltretiranja i zlostavljanja i da se životinje kolju i jedu. Trebalo je bolje da reaguje a i ovo će mu biti za nauk, a i svim vlasnicima lokala da se takve stvari ne ponove, jer je životinja verovatno bila jako jako uplašena. Srceparajuće je to gledati. Sa druge strane apelujem na sve licemjere i dušebrižnike koji se zgražavaju nad tom scenom, a žderu meso da razmisle - zaključila je Karleuša tada za Telegraf.

Olupala mu jaje u glavu

Podsjećamo, na veliki hrišćanski praznik, Vaskrs, obeležio se i u Pinkovim zvijezdama.

Tim povodom, naša ekipa je tada organizovala je njihovo zajedničko tucanje jajima, a atmosfera je bila i više nego zanimljiva. Najglasnija tokom pobeda bila je Jelena, a posebno joj je bilo drago kad je uspela da u tucanju pobjedi Despića.

- Ovo nije jedinstvena prilika da se Despić i ja tucamo jajima, biće još prilika za tucanje... jedinstvenih - kroz osmijeh nam je rekla JK.

- Jelena je razbila samo jedno jaje - istakao je Desingerica, a Jelena se nadovezala:

- Treba sad i ovo drugo, pa će biti još prilika da pokuša. Želim da mu razbijem i drugo jaje. Uvijek želim sve kompletno da razbijem. On je čovek sa dva jaja, a ne sa jednim - poentirala je Karleuša.

- Ona je kompletna žena, bajo. Tražim kompletne stvari - zaključio je treper.

(kurir)