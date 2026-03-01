Logo
Burno u Pinkovim Zvezdama: Izbila svađa popularnog pjevača i voditeljke

Kurir

01.03.2026

16:38

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Foto: Printscreen Youtube

Reper Dragomir Despić Desingerica ušao je u žestok okršaj sa voditeljkom Bojanom Lazić koja je zbog reperovog ponašanja ušla u crveno i zatražila od produkcije da ga izbace sa snimanja.

Kontroverzni reper zbog kojeg je Kemiš napustio prethodno snimanje, sada je ušao u sukob sa voditeljkom Bojanom Lazić kada ju je nazvao neinformisanom kada je glasanje za kandidate u pitanju.

"To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako", dobacio je Despić.

Na to je voditeljka ušla u crveno i nije željela da ćuti. Ovo nije prvi put, već su se ranije svađali.

"E, hajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio", rekla je voditeljka bijesno, dok je Desingerica ponavljao njene riječi.

Саша Поповић

Scena

Suzana Jovanović otkrila koje su bile posljednje riječi Saše Popovića

Svađa Bojane i Desingerice

Ostali članovi žirija bili su u šoku.

"A šta ti je tačno rekao?", upitala je Jelena.

Bojana je na to još jednom poručila Despiću da promijeni pristup.

"Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom", odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.

"Ti ćeš kao Kemiš da odeš?", kroz smijeh je pitao Despić.

Danil Medvedev

Tenis

Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Lazićeva mu se ponovo suprotstavila.

"Ne, nego ću tebe da izbacim, to će se najvjerovatnije dogoditi. Ne možeš da pričaš, nisi se prvi javio. Poštuj pravila ovog takmičenja, evo ja ti kažem da nećeš pričati. Produkcija će sada da dođe, jer više ne možeš ovako da se ponašaš", poručila mu je ona, prenosi Kurir.

Dragomir Despić Desingerica

Pinkove Zvezde

