Hantavirus se širi Evropom: Dva nova slučaja zabilježena u Ukrajini

Autor:ATV
Komentari:0
U Ukrajini su zabilježena dva slučaja hantavirusa, oba su se dogodila u Hmeljnickom, a pacijenti su liječeni u Hmeljničkoj infektivnoj bolnici.
Vijest o hantavirusu izazvala je veliku paniku među građanima Ukrajine, naročito zbog vijesti o smrtnim ishodima povezanim sa ovim virusom. Ipak, ljekari iz bolnice u Hmeljnickom ističu da virus zapravo nije nov.
"Ovaj virus je poznat već decenijama. Specifičnost hantavirusa je u tome što to nije jedan konkretan soj, već velika porodica virusa koji žive u prirodi i koje prenose divlji glodari", objašnjava infektolog Viktorija Bondar.
Hantavirus spada u zoonoze – infekcije koje se prenose sa životinja na ljude. Varijante virusa se razlikuju širom svijeta; neke forme prolaze bez simptoma, dok druge predstavljaju ozbiljnu prijetnju po život.
Doktorica napominje da je rijetki Andi soj rasprostranjen uglavnom u Južnoj Americi i da prenošenje sa čovjeka na čovjeka inače nije karakteristično za hantaviruse.
Kod prvog pacijenta u Hmeljnickom dijagnostikovana je akutna hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, dok su kod drugog zabilježeni oštećenje jetre, osip i groznica. Oba slučaja su laboratorijski potvrđena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Trenutno na programu