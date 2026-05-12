Hantavirus se širi Evropom: Dva nova slučaja zabilježena u Ukrajini

Autor:

ATV
12.05.2026 18:30

Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

U Ukrajini su zabilježena dva slučaja hantavirusa, oba su se dogodila u Hmeljnickom, a pacijenti su liječeni u Hmeljničkoj infektivnoj bolnici.

Vijest o hantavirusu izazvala je veliku paniku među građanima Ukrajine, naročito zbog vijesti o smrtnim ishodima povezanim sa ovim virusom. Ipak, ljekari iz bolnice u Hmeljnickom ističu da virus zapravo nije nov.

"Ovaj virus je poznat već decenijama. Specifičnost hantavirusa je u tome što to nije jedan konkretan soj, već velika porodica virusa koji žive u prirodi i koje prenose divlji glodari", objašnjava infektolog Viktorija Bondar.

Hantavirus spada u zoonoze – infekcije koje se prenose sa životinja na ljude. Varijante virusa se razlikuju širom svijeta; neke forme prolaze bez simptoma, dok druge predstavljaju ozbiljnu prijetnju po život.

Doktorica napominje da je rijetki Andi soj rasprostranjen uglavnom u Južnoj Americi i da prenošenje sa čovjeka na čovjeka inače nije karakteristično za hantaviruse.

Kod prvog pacijenta u Hmeljnickom dijagnostikovana je akutna hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, dok su kod drugog zabilježeni oštećenje jetre, osip i groznica. Oba slučaja su laboratorijski potvrđena.

Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Путници се укрцавају у авион који је летио за Ајндховен, након што су се искрцали са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, понедјељак, 11. мај 2026.

