Suljagić podnio krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica ne miruje. I dalje mu je trn u oku Milorad Dodik, koji mu je po ko zna koji put na meti. Zasmetalo mu je što je Dodik u našoj emisiji naveo da je Ratko Mladić vrhovni komandant Vojske RS, narodni heroj.

Pa je podnio prijavu Tužilaštvu BiH zbog, kako navode federalni mediji, veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Suljaguićev komentar nismo dobili , jer sa nama nije želio da razgovara. Lider SNSD-a i danas povodom obilježavanja Dana Vojske RS spomenuo je Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Na X-u je naveo da je dan kada je formirana Vojska RS jedan od najvažnijih datuma za srpski narod.

"Tadašnji predsjednik RS Radovan Karadžić i komandant Glavnog štaba VRS Ratko Mladić bili su garancija da će VRS nastaviti tradiciju srpskog vojnika čuvajući slobodu i sve što nam je važno -kuću, oca, majku, brata, sestru", navodi Milorad Dodik, Predsjednik SNSD-a

Iz Tužilaštva BiH ATV-u je potvrđeno da Suljagićeva prijava nije zaprimljena. Sa prijavom , a i sudskim procesom susreo se i Miroslav Kraljević, načelnik Vlasenice. Sutra će u Sarajevo na ročište. Kraljeviću bi da sude jer je prošle godine na skupu povodom godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na vlaseničkom ratištu, iskazao veliko poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću navodeći da su to slavna imena koja treba pominjati. Kraljević navodi da je riječ o klasičnom progonu Srba.

"Pominjanje ljudi koji su stvorili RS, pominjanje ljudi koji su sačuvali srpsko biće ovdje ne može biti zločin i nije nikakav zločin budite sigurni to što neko hoće da stavi na teret. I ono što je rekao predsjednik Dodik misli svaki Srbin u RS i gdje god da se nalaze Srbi kao ljudi. Misle isto što misli Milorad, ali ništa nije uradio loše i nije nikoga sigurno uvrijedio. Istoka oi ja što sam rekao i što sam govorio. Mogu da me ubiju mogu da urade bilo šta, ali da promene nas Srbe na takav način mržnjom, neće sigurno", navodi Miroslav Kraljević, načelnik Vlasenice.

Nekadašnji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko neustavno je mijenjao Krivični zakon BiH i to je činio smisleno, stav je advokata Milana Petkovića , koji je branio i Miodraga Malića koji je dobio tri godine zatvora zbog veličanja Karadžića i Mladića i podizanja tri prsta. Petković za ATV navodi da je cilj da se Srbima namjerno i smišljeno zabrani da spominju lica koja su dala doprinos u stvaranju Republike Srpske.

"Očito je ovdje Visoki predstavnik je htio da se putem sile putem nametanja zakona da se potpuno zabrani bilo koja vrsta spominjanja. Mi znamo da su, na žalost, Srbi ti čiji su lideri i vojni i politički najviše osuđeni pred domaćim i međunarodnim sudovima što nije pravedno, ali je to nametanjem raznih odluka tako doneseno", rekao je Milan Petković, advokat.

Iz Srpske se očekuje da ovaj, ali i drugi nametnuti zakoni budu proglašeni neustavnim pred Ustavnim sudom BiH. Visoki predstavnici ne mogu donositi zakone, poruka je iz Srpske. To je zaključila i Ustavno pravna komisija Predstavničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH. Dok se to ne desi, postoji mogućnost da krivično odgovaraju svi oni koji nose slike, majice ili transparent na kojima su lica koja su osuđena za ratne zločine. Posebno, ako su Srbi i ako tako protumači neko u sudu.