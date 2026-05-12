Sajić: Sve naznake i signali da se ide prema zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika

Milica Jagodić
12.05.2026 19:02

Нина Сајић
Već u junu bi se trebao odrediti taj neko ko će da naslijedi Kristijana Šmita. Sve naznake i signali su da se ide prema zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika. Vidjećemo u kojem će to obliku biti ali definitivno je ta klima i danas potvrđena na sjednici Savjeta bezbjednosti, rekla je za ATV Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti.

Kurs politika se mijenja

"Kurs politika, nekoliko politika predstavnika stalnih članica Savjeta bezbjednosti mijenja. Navikli smo na stav NR Kine i Ruske Federacije koje ne samo da nisu priznale Kristijana Šmita kao nekog predstavnika, odnosno nekoga ko vodi Kancelariju visokog predstavnika, nego se zalažu za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika", rekla je Nina Sajić profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti.

Predstavnik NR Kine na sjednici Svjeta bezbjednosti nazvao je Kristijana Šmita imenom i prezimenom dok se predstavnica Rusije usprotivila njegovo prisustvu tvrdeći da nije imenovan na način na koji je to ranije bilo predviđeno, pojašnjava Sajić.

SAD traži otklon

"Ono što smo mogli očekivati je ustaljeni stav Velike Britanije koji su ponovili, tih famoznih 5+2 uslova koji su najvećim dijelim oni i smislili. Ponovo imamo zaokret prema zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika, a to je ono što smo mogli da vidimo od predsjednice Sjedinjenih Američkih Država. Iako je negdje na početku ona kurtoazno pozdravila sve ono što je OHR uradio u konačnici. Sjedinjene Američke države su bile te koje su podržavale, doduše bivša administracija, Kristijana Šmita kao nekog visokog predstavnika. Ova sadašnja administracija traži sve načine da napravi otklon ka njemu", navodi Sajić.

Predstavnica SAD-a jasno je navela da se ide ka tranziciji kao i da je došlo vrijeme da se na to mjesto imenuje neko ko ne samo da će biti prihvaćen od strane Savjeta bezbjednosti nego i svih naroda u BiH, kaže profesor Sajić.

Zatvaranje kancelarije OHR-a

"Već u junu bi se trebao odrediti taj neko ko će da naslijedi Šmita. Sve naznake i signali su da se ide prema zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika. Vidjećemo u kojem će to obliku biti ali definitivno je ta klima i danas potvrđena na sjednici Savjeta bezbjednosti", rekla je Sajić.

Kristijan Šmit vjerovatno je bio jedan od poslednjih koji je saznao da odlazi, što naravno on nije odlučio jer znamo kakav je bio njegov stav od početka kao i da bi on želio da u BiH još da ostane, navodi Sajić.

