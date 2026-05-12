Hvala i zbogom Šmitu: SAD diplomatski okrenula ploču

Diplomatskim jezikom Kristijanu Šmitu odata je pošta za njegov angažman u BiH. Hvala i zbogom, na početku i na kraju izlaganja nije dovoljno da se ublaži poruka Rusije i SAD adresirana Nijemcu, ali i onima koji ga podržavaju.

Zaokret SAD prema BiH, OHR-u, PIK-u, ali i kolegama u Evropi osjetio se i na prethodnim sjednicama. Dvije konstatacije Velike Britanije i SAD na današnjoj sjednici UN-a posvećenoj BiH jasno su ilustrovale suprotnosti Londona i Vašingtona. Amerikancima se međunarodni intervencionizam u BiH bliži kraju, dok Britanci kažu da zatvaranje OHR-a nije ni blizu.

Za London, potreban je novi visoki predstavnik sa punim kapacitetom i punim ovlašćenjima. Za Vašington, to je stvar prošlosti.

Kritika Šmitu

Diplomatskim jezikom, Temi Brus se zahvalila na dosadašnjem angažmanu Kristijanu Šmitu. Šta misli o njegovom djelovanju, iznijela je u opisu budućeg visokog predstavnika.

Predstavnik SAD u UN-u kaže da naredni visoki predstavnik u BiH stiže sa mnogo ograničenijim setom odgovornosti i da će sva njegova djelovanja biti fokusirana na domaće aktere, odnosno njihovo preuzimanje odgovornosti.

"Naredni visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica u BiH. Suverena BiH je ona u kojoj domaći političari donose odluke podržane od međunarodnih aktora, a ne diktirana", poručila je Brus i istakla da budući visoki predstavnik treba da ispunjava pomenute uslove - povjerenje i nepristrasnost.

Sve pomenuto tumači se kao kritika Kristijanu Šmitu. Od suspendovanja ustava, nametanja zakona i odluka, Kristijan Šmit se u BiH razbacivao famoznim bonskim ovlašćenjima.

Od prvog dana podršku i povjerenje svih u BiH nije imao. Već u samom startu Republika Srpska je jasno osudila njegov dolazak u Sarajevo.

Ni tu nije kraj oštrih poruka SAD kolegama u Evropi. Najzvučnija je ona da PIK i evropski "saveznici" mogu imati svoja rješenja za novog visokog predstavnika, ali da se pita i SAD.

"Nadamo se da ćemo raditi sa vama svima, ali takođe imamo svoje kandidate na umu ako bude potrebe. Vremena je malo".

Nebenzja: OHR treba hitno da bude ugašen

Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja tokom sjednice je poručio da je OHR privatizovan i glavni je faktor nestabilnosti u BiH, te treba da bude hitno ugašen.

"Uspostavljen je protektorat u BiH. Imali smo nezakonito imenovanje Kristijana Šmita. On je pokušpao da optuži Republiku Srpsku za nestabilnosti u BiH", rekao je Nebenzja.

On je spomenuo i uplitanje Berlina, Londona i Pariza u unutrašnja pitanja BiH koja su donijela nestabilnosti.

"Zapad žrtvuje napore za stabilizacijom. Implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma je predmet manipulacije da bi se narušio mir građanima. Oni koji su skloni da zaboravljaju, 90-ih godina smo imali Zapadne aktere koji su podsticali sukob u BiH, a koji su bili u suprotnosti sa očuvanjem teritorijalnog integriteta Jugoslavije", naglasio je Nebenzja.